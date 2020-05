Profeco respalda casas de empeño que destruyen economía de familias en Cancún

Por medio de diversas denuncias hechas por ciudadanos, se supo la forma de operación de las de las casas de empeño que van en contra de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que en momentos tan difíciles como lo es el confinamiento, se aprovechan de las familias de Cancún afectando gravemente la ya dañada economía local, ante la denuncia, la Profeco respaldó las malas prácticas de las empresas dedicadas a los empeños.

Un cliente de la casa de empeño First Cash, que se ubica en avenida Niños Héroes, denunció que la empresa de carácter nacional no le permitió recuperar sus prendas, con la justificación de qué la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les habría impedido ”vender” artículos no considerados de primera necesidad, sin embargo los han orillado a pagar mensualidades o refrendos y desangrando así los bolsillos de las familias cancunenses.

“Empeñé un reloj hace algún tiempo, y hasta el momento había pagado el refrendo, pero eso es un gasto extra y junté para ya terminar con el adeudo y así llevarme mi prenda, sin embargo en la casa de empeño me dijeron que eso no era posible y que no podría hacerlo hasta que terminara la pandemia, ahora para no perder la prenda tendré que pagar cada mes un refrendo”, comentó uno de los afectados indignado.

Y es que marcó a los números de la Profeco en donde la respuesta fue nula, aseguró que le dijeron que intentarían hacer algo respecto con su prenda pero que no le prometía nada, este no fue el único caso en el día pues a otra persona prácticamente lo estafaron de la siguiente forma.

“En febrero me interesé por una televisión y la aparté, el trato era de que terminando de liquidar la pantalla en tres meses me la llevaría, sin embargo hoy vine a liquidarla y me dijeron que eso es imposible, que no me lo pueden entregar ya que no es un artículo de primera necesidad, y aunque ya había pagado la mayor parte del costo, como no podré pagarlo y por sus políticas inventadas, lo perderé junto a mi dinero”, señaló otro afectado quien sufrióun duro golpe a su economía.

Según el DOF se puede empeñar, comprar, vender o liquidar los siguientes:

Aparatos electrónicos y tecnológicos como pantallas, computadoras, laptops, tabletas electrónicas, impresoras y teléfonos celulares, entre otros, que sean esenciales para desarrollar las actividades laborales y escolares en el hogar.

Aparatos electrodomésticos como estufas, lavadoras, secadoras de ropa, refrigeradores, microondas, entre otros, que sean esenciales para las necesidades básicas en el hogar.

Herramientas como taladros, martillos, rotomartillos y en general todas aquellas necesarias para el trabajo manual.

Lo cierto es que en el Diario Oficial de la Federación, los artículos de primera necesidad han sido restringidos en las casas de empeño posiblemente por un mal uso de información, ya que según los empleados de este First Cash, las televisiones no son de primera necesidad contrariando la disposición de las autoridades federales.

“Las Casas de Empeño podrán continuar funcionando exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas evitando la enajenación de las mismas; solamente se podrán vender aquellas que se consideren fundamentales para el funcionamiento de otros sectores esenciales de la economía”, se lee en la publicación del Diario Oficial de la Federación.