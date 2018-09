Profeco impone multa a Aguakan

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso una cuantiosa multa a la concesionaria del servicio de agua potable Aguakan.

De acuerdo con la dependencia federal, la concesionaria no exhibe el monto total de la tarifa a pagar (es decir, no añadir el IVA), tampoco exhibe el costo de recargos por morosidad; además de que no acreditar la veracidad de su publicidad ni los cambios de medidores.

Es de resaltar que en el mes de junio, la Profeco impuso una suspensión en las oficinas de Aguakan en Playa del Carmen, por estas irregularidades, iniciando un proceso administrativo que derivó en esta sanción.

De acuerdo con el comunicado emitido, la Profeco señala que entre las razones de suspensión se encuentra que el proveedor no informa de forma notoria y visible el monto total a pagar por los servicios que ofrece en particular del servicio de tarifa comercial, pero no afecta el abasto del agua.

Al respecto, Marisol Huitrón Rangel, subdelegada de la Profeco en Playa del Carmen manifestó: “Se colocaron cuatro sellos en las oficinas de la concesionaria en esta ciudad y el monto de la multa puede llegar a ser de hasta 3.5 millones de pesos según la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es importante señalar que esta es únicamente una sanción administrativa”.

Cabe mencionar, que tanto las instalaciones de la Avenida Yaxchilan como Playa del Carmen, también se encuentran intervenidas por autoridades del Gobierno del Estado (CAPA), una vez que se encontraron inrregularidades en la aplicación de un crédito fiscal de alrededor de mil 226 millones de pesos, que hasta la fecha, la empresa sigue sin aclarar donde fueron aplicados.