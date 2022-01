Prisión preventiva oficiosa en México no deberá exceder 2 años: IFDP

El Instituto Federal de la Defensoría PÚBLICA (IFDP), órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer que será el día de mañana (26 de enero) que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga su pronunciamiento respecto al derecho que tiene toda persona sujeta a prisión preventiva de seguir su proceso en libertad después de haber transcurrido 2 años sin sentencia.

El proyecto será expuesto en el pleno de la SCJN para su aprobación

Se ha decretado que de no existir alguna sentencia en un lapso mayor de 2 años se dejará en libertad al individuo

En entrevista para La Verdad Noticias, el Lic. Moisés Alberto Terán Amaya, director del Área de la Unidad de Litigio Estratégico del IFDP, señaló que en materia penal existe un proceso largo para emitir sentencia a los procesados a juicio, que violan las garantías constitucionales y de derechos humanos.

El abogado señaló que existe un exceso de burocracia y en algunos casos existen señalamientos de incompetencia por parte de las autoridades competentes, puesto que en el caso de llevarse a cabo la prisión preventiva, es por la presunta comisión de delitos que están calificados como graves por la legislación ordinaria.

Terán Amaya explicó que, de aprobarse el proyecto que estará presentando el Ministro Juan Luis Alcatar González Alcántara Carrancá al pleno de la SCJN, se estaría generando en el país el límite de dos años de duración la prisión preventiva de alguien que haya sido encarcelado y sin sentencia, para que los jueces a petición de la persona que está siendo juzgada se le cambie la medida de la prisión preventiva por otra, es decir, por sistemas tecnológicos como el de geolocalización con brazaletes entre otras.

"Con ésto, los jueces penales ya tendrían las bases para establecer que si una persona excede en mucho tiempo la prisión preventiva, pueden a solicitud de los acusados les sea cambiada la medida", detalló Moisés Alberto Terán.

De aprobarse el proyecto, se confirmaría a éste, como un precedente que generará un cambio en el sistema jurídico nacional.

"Esto sería un cambio muy importante en el sistema jurídico mexicano, porque ya los jueces penales tendrían las bases", abundó.

Enfatizó que en esta actividad procesal que plantea el proyecto presentado en la SCJN, se basa en que el juicio se haya prolongado en tiempo por cuestiones de la defensa estará justificado, pero no por cuestiones administrativas como sucede en muchos de los casos en nuestro país.

Concluyó, el abogado Terán Amaya que la prisión preventiva podrá declararse por concluida cuando el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su actividad procesal no es la detonante en relación al tiempo para la culminación del proceso y además que la conducta de las autoridades no ha sido diligente y/o competente.

Finalmente, el entrevistado invitó a la población para que busque asesoría y defensa legal en cualquiera de las oficinas ubicadas en los 32 estados, en los edificios del Poder Judicial de la Federación.

