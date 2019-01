Priorizará Laura Beristain salud emocional en Playa del Carmen

Para garantizar la salud emocional de los habitantes de Solidaridad, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete se reunión con poco más de 40 psicólogos y terapeutas adscritos a las diversas áreas del Ayuntamiento, a fin de conocer la situación del sector, motivarlos y articular el trabajo en equipo entre los especialistas, para ofrecer al ciudadano una mejor atención al acercar los servicios a las colonias y fraccionamientos.

En su mensaje a los profesionistas, Beristain Navarrete los invitó a dar lo mejor de sí en sus labores, sin abandonar los espacios que contribuyan a mejorar su salud física y mental: “en este bello municipio que nos dio la oportunidad de tener empleo, un clima maravilloso y playas turquesas, debemos disfrutarlo al igual que nuestro trabajo”.

Detalló que en la medida que los especialistas estén bien de salud, de ánimo, van a poder dar lo mejor de sí al ciudadano: -quien no se cuida, no puede cuidar a otros. Con un profesional aprendí a hacer una estructura para planificar el día y así poder dar lo mejor de nosotros: hacer ejercicio, alimentarse bien, descansar, disfrutar del trabajo, de una lectura-, dijo, tras exhortarlos a no bajar la guardia en sus labores, ser optimistas, tener relaciones saludables con sus familias, entre otros consejos.

Asimismo, la munícipe los invitó a tener una comunicación asertiva con la población. -Entender que somos seres humanos sensibles, que tenemos que cuidarnos y desarrollar un trabajo comunitario. Está en manos de todos nosotros hacer posible la cuarta transformación haciendo un análisis de nuestra persona, de qué han hecho negativo y qué hacer para superarlo-.

Recomendó mejorar la actitud personal: -quienes trabajamos en el gobierno no tenemos horario, pero debemos ser compasivos para que no nos gane el celo, la envidia. En esta labor debe estar presente siempre la premisa de no mentir, no robar y no traicionar-, apuntó.