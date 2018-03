Primera comparecencia de exdirector de VIPSAESA en el juzgado

Efrén Martín/ Diario La Verdad CHETUMAL, Q. Roo.- El ex director general de la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos de Quintana Roo (VIPSAESA) Carlos Acosta Gutiérrez, sostuvo la primera audiencia en los juzgados penales orales donde fue notificado que se le vincula con un presunto desvío de más de 320 millones de pesos. En la audiencia de formulación de imputación se supo que el inculpado es defendido por cuatro abogados quienes solicitaron el traslado de la carpeta de investigación la cual está integrada por 35 tomos y 21 mil 500 fojas. Ni los representantes legales del ex director de VIPSAESA ni integrantes de su familia aceptaron declarar en torno a su situación jurídica. Por cierto, la Fiscalía General del Estado solicitó a la juez, Silvia Veronica Solis, que las siguientes sesiones sean privadas debido a lo delicado de la información y a que pudieran peligrar varias órdenes de aprehensión que se sabe están listas para su ejecución. Por su parte, la defensa de Carlos Acosta solicitó la ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas. Lo anterior significa que continuará en prisión durante por lo menos la siguiente semana, en tanto se resuelve su situación jurídica. La audiencia de juicio oral inició ayer al mediodía y tras un par de horas, la defensa se apego a su derecho constitucional para solicitar un receso y poder conocer los cargos que se le imputan por ejercicio indebido de la función pública. Alrededor de las 17:30 se reanudó la audiencia donde se desahogaron varias pruebas, pero su defensa solicitó la ampliación del término constitucional por lo que será hasta la próxima semana cuando se determine su situación jurídica, es decir si se le dicta o no el auto de vinculación a proceso, mientras tanto permanecerá en prisión.

