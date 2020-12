Primer pelea de box en Playa del Carmen será la más vigilada de la era COVID-19.

La Función Box en Playa 2020 que enfrentará a los campeones Daniel “Tremendo” Soto vs Andrés “Maravilla” Jiménez en la pelea programada para el viernes 18 de diciembre en el Poliforum de Playa del Carmen, descartó a dos de sus peladores de quienes no se dieron a conocer sus nombres, pero que dieron positivo a las pruebas COVID-19 en el primer evento de box de la era coronavirus y el más vigilado por las instituciones sanitarias.

Y es que antes de concluir el 2020 finalmente se podrá llevar a cabo un encuentro boxístico con público en el Poliforum de Playa del Carmen, Quintana Roo, con capacidad para más de 1400 espectadores y que será reducida su capacidad a solo 300 como parte de los protocolos sanitarios entre los que se encuentran, arcos sanitizadores, cubrebocas, dispensadores de gel y personal de una empresa privada que cuidará que se mantenga la sana distancia.

En el sitio se confirmó que estarán presentes elementos de la Cofepris Zona Centro para vigilar el evento, así como personal del Instituto del Deporte de Solidaridad, en la gala boxística que ya es considerada un referente para nuevos eventos en la era COVID-19 y que se indica se respetarán las normas oficiales sanitarias vigentes para minimizar los riesgos de contagio, evento del que se dijo dejará una derrama económica millonaria para Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Dos casos de COVID-19 en primera pelea de box en Playa del Carmen.

Evento de box, el más vigilado

La actividad de box se llevará a cabo este viernes 17 de diciembre a las 18:30 horas en las instalaciones del Deportivo Playa del Carmen mejor conocido como Poliforum, con venta de boletos en taquilla y cuyas puertas se abrirán a las 17:00 horas. La Verdad Noticias

Recomendación: ¡GANDALLA! Se “clava” Otoniel Segovia dinero de empleados municipales en Chetumal

La pelea estelar será protagonizada por Daniel "Tremendo" Soto contra Andrés "Maravilla" Jiménez Vargas; Daniel “Gavilán” Jiménez vs Luis Aké, a cuatro rounds peso super gallo; Cuatro rounds categoría 65 kilos, Jesús Ay Martínez vs Moises Sánchez; Cuatro rounds categoría Welter, Gustavo Negroe vs Raúl Ulloa y Seis rounds categoría femenil supermosca, Doreli “Gemela” Valente vs Lizeth “Diamante” Zacarías.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.

Lee más de Quintana Roo