Priistas saquearon Quintana Roo en últimos sexenios

Los priistas en Quintana Roo, donde se renovará el Congreso del Estado en junio próximo, están prácticamente derrotados. Actualmente tienen 6 diputados locales, además de las alcaldías de Cozumel, Puerto Morelos e Isla Mujeres y ahora no tienen la organización que tuvieron en los años en los que tenían el poder que la sociedad les quitó tras la ola de corrupción denunciada de las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Actualmente Borge se encuentra procesado por desvíos millonarios de recursos y es que solo la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo reveló que existen 27 denuncias penales en contra de 84 colaboradores del exgobernador, por un daño al erario por 11 mil 813 millones de pesos, aunque la cifra podría superar los 16 mil millones, tan solo en 2015 y 2016.

La red de corrupción montada por Borge, a quien se le acusa de un desvió de 14 mil 763 millones de pesos en juzgados federales, incluye a exfuncionarios y particulares. El desvío de recursos involucra prácticamente a todas las dependencias estatales y a diversos gobiernos municipales, en donde sobresalió la administración de Góngora.

La Procuraduría General de la República (PGR) lo considera presunto responsable de enajenar y vender las propiedades del estado a su círculo cercano de familiares y amigos, por un precio hasta 80% inferior a su valor comercial.

Por estos hechos, Borge habría ocasionado un quebranto al patrimonio del estado por 900 millones 99 mil 417 pesos. Sin embargo, esto no es todo, pues a nivel local, la Auditoría Superior le atribuye a Borge y su equipo el presunto mal manejo de más de 11 mil 813 millones de pesos del erario.

El dinero desviado por Borge de acuerdo a la ex PGR equivale al 72.8% del total de las participaciones y aportaciones federales previstas para el estado en el 2018.

Con ese dinero, las 15 secretarías de gobierno en Quintana Roo podrían funcionar no solo durante un año sino durante cuatro años seguidos. La secretaría de Gobierno, la secretaría de Educación, de Salud, de Seguridad, entre otras, tuvieron un costo de 3 mil 538 millones de pesos durante 2017.

En suma el desfalco de Borge equivale al 4.5 veces el dinero que se recauda de impuestos, incluyendo el ISR, los impuestos sobre el consumo y sobre los bienes, de acuerdo con el Decreto de la Ley de Ingresos de Quintana Roo en 2017.



Traición al PRI

Por si fuera poco, el PRI también enfrenta el abandono y la traición de diversos personajes, en Quintana Roo, son representativos los casos de la Senadora Marybel Villegas Canché, quien ya militó también por otros partidos como el PVEM; PAN y PRD o del Senador José Luis Pech Varguez, quien siempre trabajo al lado del ex gobernador del PRI, Félix González.

Además, está en de José Luis “Chanito” Toledo, que, de líder priista en el Congreso del Estado y casi candidato a gobernador, ahora milita en el Partido Movimiento Ciudadano.

Otros más son ahora diputados federales quienes también han militado en el PRI; como Jesús Pool y Mildred Ávila y otros más que quieren ser candidatos por Morena en el próximo proceso electoral como Susana Hurtado, quien fue candidato al Senado por Nueva Alianza y PRI, por anotar solo unos casos.



Mala semilla

En los últimos tres años fueron en total 22 gobernadores del PRI los señalados de desvíos durante la administración de Peña Nieto; el monto suma un total de 258 mil millones de pesos de acuerdo a resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y denuncias penales.

Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la ex Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un rancho con lago incluido.

De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destacan las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), detenido en Guatemala, entre otros. De los demás gobernadores y ex gobernadores en posteriores entregas daremos pormenores.