Priistas de Puerto Aventuras se suman a Cristina Torres

Reconocidos priistas de Solidaridad se sumaron a Cristina Torres Gómez, candidata a la presidencia municipal por la alianza PAN-PRD-MC, convencida del proyecto político de la abanderada de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”.

Durante la segunda visita de la abanderada, Cristina Torres Gómez, al poblado de Puerto Aventuras, se dio la adhesión a su campaña, en esta visita caminó y escuchó a los ciudadanos, a quienes les refrendó que, de darle su voto, continuará con las acciones iniciadas en esa delegación.

Cristina Torres Gómez durante su visita al poblado de Puerto Aventuras

Fue ahí donde Fidel Luis Parra, líder y activista social priísta del lugar, se sumó a su campaña junto con un grupo de seguidores que abiertamente expresaron su apoyo a la abanderada del Frente.

Fidel Parra, líder social de Puerto Aventuras, ha contendido por la delegación de ese lugar, y fue gerente del Club de Futbol Inter Playa.

Sobre la suma a su proyecto político se pronunció la candidata Cristina Torres Gómez, quien manifestó: “así es, han analizado el voto útil, saben del trabajo y han visto que el proyecto busca que solidaridad sigue por el mismo camino, que se busca consolidar la economía local, recuperar el municipio”.

No descartó más adhesiones, “seguramente habrá más adhesiones, algunos indecisos y de otros grupos políticos que se dan cuenta que la oferta de sus institutos políticos tienen, no es la que busca Solidaridad, no es la que ayuda a las familias”.

Las acciones para llegar a todos los solidarenses, dijo, “No la para ni el sol ni la lluvia. Hacemos campaña de suelo, sol y saliva. Estamos llevando la propuesta y diciendo que seguiremos trabajando por el bien de las familias solidarenses”, expresó minutos antes de iniciar una caminata por el fraccionamiento Villamar 1.

Se espera la adhesión de más militantes de otros partidos al proyecto de la abanderada del Frente