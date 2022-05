Presupuesto para búsqueda de personas desaparecidas acaba con expectativas

Un flagelo que enfrenta minuto a minuto la sociedad en nuestro país, es el de las personas desaparecidas o no localizadas. Ante esta situación, el actuar de las autoridades es lento de acuerdo declaran asociaciones enfocadas a la búsqueda de personas conformadas por familiares de desaparecidos.

Romana Rivera, cofundadora del Colectivo de Personas Desaparecidas de Quintana Roo "Verdad, memoria y justicia", reconoce que existen deficiencias y falta de recursos por parte de las autoridades para la implementación de un plan de búsqueda que dé resultados positivos.

Madres buscadoras conforman colectivos de apoyo entre los grupos de más personas que se encuentran en la misma situación en el país.

“Diana García Rivera desde que desapareció, hace dos años y tres meses a la fecha, al igual que muchos de los que tuve conocimiento en su tiempo, no tenían un registro estatal y tampoco nacional”, reconoció la activista.

Los familiares de las víctimas han decidido organizarse y salir en la búsqueda de sus seres queridos, aún sin contar con el apoyo de las autoridades.

El tema de los desaparecidos es muy apático por la autoridad, no tenemos el presupuesto y ayuda que deberíamos de tener ante el fenómeno de personas desaparecidas, señala Romana.

“Es el poco interés de nuestras autoridades, tanto federales como estatales. Estamos olvidados”.

El poco presupuesto asignado para búsqueda de desaparecidos dificulta las tareas operativas.

Dijo tener conocimiento que en esta crisis de desapariciones, se llegan a levantar hasta dos fichas de búsqueda diarias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la página oficial de la dependencia estatal.

“Si hemos visto un número exagerado de personas desaparecidas dentro de nuestra entidad”, concretó.

Situación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Se carece de recursos e infraestructura para afrontar la crisis de personas desaparecidas en el país, que ayude con herramientas en el rastreo de desaparecidos.

De acuerdo a lo asignado para el ejercicio fiscal de 2022, el país cuenta a través de la Comisión Nacional de Búsqueda con un presupuesto que asciende a 747. 4 millones de pesos. Que hasta este momento, está aplicando para buscar a 100 mil 193 personas que se encuentran registradas en el sistema de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas.

Aunque el registro abarca del año de 1964 al 20 de mayo de 2022, la cifra presupuestal es baja, ya que las asociaciones civiles reclaman el poco o casi nulo presupuesto para búsqueda en las entidades.

Ese monto etiquetado para 2022, se divide en gastos de operación federal y subsidios para las entidades que realizan tareas de búsqueda .

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para el 2019 tuvo un presupuesto de 400. 7 millones de pesos; para 2020 ese monto subió a 720. 4 millones de pesos, cantidad que se mantuvo igual para 2021. Y para este 2022 se asignaron 747. 4 millones: 603. 7 millones para los subsidios que se transfieren a los estados que realizan búsqueda y 146. 7 para los gastos de operación.

Los números de la CNB

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación, del año de 1964 a 2022 hay en la estadística un total oficial de 246 mil 025 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales, hasta el día de hoy aún permanecen desaparecidas y no localizadas 100 mil 193 personas.

Datos del mismo RNPDNL arroja que más de 145 mil personas han sido localizadas, de las cuales 9 mil 939 han sido encontradas sin vida.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!