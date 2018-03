Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Presupuesto de prevención del VIH/SIDA se esfumó durante cinco años. No hubo campañas estatales de alto impacto en prevención y atención de VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del 2012 al 2016, a pesar de que hubo un presupuesto para realizarlas. De acuerdo al oficio 0001200327117 de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud (SSA), se reveló que durante la administración de Roberto Borge Angulo se destinaron dos millones 462 mil 749 pesos al programa P016, bajo la descripción Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS. No obstante de acuerdo a Roberto Guzmán, director de Red Positiva Cancún, durante ese periodo no se tuvo claridad en el destino del presupuesto.

“No recuerdo una campaña fuerte de información y prevención por parte de las autoridades estatales, pues todo lo que se hacía era por parte de asociaciones, quienes pagábamos tiempo en televisión, radio, periódicos y trípticos y esto salía de de asociaciones internacionales”, expresó el activista.

“Actualmente se trabaja en conjunto, buscando revertir tantos años de olvido al combate de VIH/SIDA, a través de un trabajo conjunto entre gobierno y organizaciones, algo que antes no ocurría”, sentenció Roberto Guzmán.

, y fueron en esos años que los números de casos positivos de VIH/SIDA se elevaron en Quintana Roo, de acuerdo al CENSIDA, al registrarse en total 260 y una incidencia de 9.9 por cada 100 mil habitantes, la más elevada a nivel nacional., con un acumulado de dos mil 924 casos, es decir, tan solo en cinco años se dio una quinta parte del número de casos totales registrados desde 1983.