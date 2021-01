Presunta venta de tacos de perro en Playa del Carmen; taquería responde

A través de las redes sociales comenzó a hacerse viral un video y fotos de tres cabezas de perro, mismas que, según usuarios de Facebook, fueron tiradas por empleados de una famosa taquería en Playa del Carmen, aparentemente venden tacos con carne de ese animal y lo hacen pasar por carne de cerdo.

Según la información que fue publicada en diversos portales de noticias locales y nacionales, la taquería llamada “Ñero”, es la supuesta responsable de vender estos tacos, incluso el video que, al parecer fue bajado de las redes, aparece el momento exacto en que empleados de dicho establecimiento tiran tres cabezas de perro en la banqueta de un lote baldío en la colonia Ejidal.

Esto se descubrió, luego de que vecinos desde tiempo atrás, se han estado quejando porque a diario los empleados y propietarios de esta taquería tiran su basura y huesos en esa parte de Playa del Carmen, causando olores desagradables, fue por eso que lograron por fin captar el momento exacto y comprobar que las cabezas son de perro y no de cerdo.

Algunos de los comentarios en redes sociales dicen lo siguiente, “los cráneos tienen colmillos, no parecen ser de cerdo; no solamente vienen a tirar a diario su basura en este lote baldío de la colonia ejido, sino que todos esos huesos tienen características muy particulares, no parecen ser de un cerdo, sino de un perro”, afirman.

La taquería "Ñero" sí habló al respecto y desmintió la denuncia

Es de mencionar que, aunque esta denuncia fue hecho pública y afirma que se trata de la taquería “Ñero”, ninguna autoridad ha hablado al respecto y se dice que hasta el momento ninguna persona adulta o menor de edad ha reportado a esta taquería por problemas gastrointestinales, infección u alguna otra enfermedad por comer los tacos.

En este sentido, la taquería sí habló al respecto y publicó lo siguiente, “a todos nuestros clientes, tras la nota falsa que lanzaron con intención de desprestigiar nuestra marca, queremos reiterarles que trabajamos bajo una sistematización y control de calidad en nuestro Centro de Distribución muy estricto y más ahora con los cambios sanitarios que hay en esta etapa de Pandemia. Por el cual hoy queremos darles la GARANTÍA que aparte de nuestro sabor, nuestra materia prima es de la más alta calidad desde hace ya muchos años. Por el cual agradecemos de antemano la confianza de todos nuestros colaboradores y clientes que nos han respaldado durante todos estos años. SuKarne”, escribieron en su página oficial.

Por último es de mencionar que taqueria “Ñero” en Playa del Carmen hay tres puestos, uno está en MZ 54 LT 1 Privada Bosque Real Esquina PCN Misión del Carmen, otro en la calle Fragata Av. CTM MZ 4 LT 2, Villas del Sol y el tercero Av Benito Juárez LB, Centro, este último es de donde según venden los tacos de perro. La Verdad Noticias.

