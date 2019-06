Presume cancunense belleza caribeña en Estados Unidos

Poseedora de una belleza inigualable y un carisma que la ha llevado a alcanzar muchos sueños, Lisandra García Rodríguez, Lisy, compite en el certamen de belleza Hooters Internacional que el afamado restaurante realiza cada año.

La cancunense, vecina del polígono sur, se encuentra en Estados Unidos, a donde llegó tras prepararse arduamente para el certamen, en el que además presumir su belleza física, hará gala de su belleza intelectual, al responder una serie de preguntas de interés global en la edición 23 del certamen.

“Me encanta la playa y me encanta el trabajo que tengo desde hace cinco años; Cancún, que es a quien represento, me ha dado grandes oportunidades y mi trabajo en Hooters Cancún me ha permitido alcanzar mis sueños, este es uno de ellos”, explicó Lisy, quien compite con 80 chicas más.