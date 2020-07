Presidente de Isla Mujeres da positivo al COVID-19

Luego de que varios funcionarios de Quintana Roo comenzaron a dar positivo a la prueba del COVID-19 y que hace unos días el gobernador, Carlos Joaquín anunció que se contagió de este virus, ayer se supo que el presidente de Isla Mujeres dio a conocer que también resultó infectado, en estos momentos se mantiene en casa aislado.

A través de las redes sociales, el alcalde de Isla Mujeres, Juan Carrillo, anunció que salió positivo a la prueba del COVID-19 que se realizó hace unos días, donde además detalló su estado de salud y las estrategias que seguirá desde casa; en estos momento está en cuarentena y aislamiento social.

“Amigas y amigos debo informarles que la prueba de laboratorio que me realicé esta semana salió positiva a Covid-19. Me siento tranquilo y sin síntomas aún, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias me quedaré responsablemente en casa y desde aquí continuaré atendiendo todas las acciones que se realizan en nuestro municipio”, escribió.

Hasta el momento no dio más detalles al respecto, sin embargo su representante es quien acudirá a las reuniones o eventos importantes, aunque se habla que todo lo que tenía agendado lo cancelará.

En este sentido, es importante recordar que este sería el primer presidente infectado de coronavirus en Quintana Roo, aunque no el primero de los funcionarios, pues en el gabinete de Carlos Joaquín ya hay varios que resultaron positivo y que en estos momento están ya recuperándose, a punto de volver a abrazara a sus seres queridos.

Hasta las 12:00 horas de ayer 26 de julio, en Quintana Roo, se han notificado 3 mil 242 personas recuperadas, 4 mil 746 casos negativos, 629 casos en estudio, 7 mil 114 casos positivos y 920 defunciones relacionadas a COVID-19; 2 mil 489 en aislamiento social y 463 hospitalizados, es decir, casi 3 mil casos siguen activos.