Presidenta de Solidaridad no tendrá reelección en MORENA: dirigencia.

La presidente municipal de Solidaridad.

Durante su visita a Playa del Carmen, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz-Durán llamó a reconstruir al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) iniciando con la renuncia de todos los dirigentes y que sea la gente quien decida quién puede ser, así mismo rechazó los intentos de algunos que ya empezaron a buscar la reelección.

Sin mencionar a Laura Beristain, el aspirante a dirigir a MORENA criticó a la polémica presidente municipal de Solidaridad y le envió un mensaje en donde le advirtió que no le permitirá que intente siquiera la reelección o aspire a otro cargo de elección popular, por lo menos a través del partido que él representa.

“Por eso les dije que yo no voy a permitir la reelección ni que salten de un cargo a otro sobre todo aquellos que le han quedado mal al pueblo. (…) esos morenistas no están a la altura del compromiso de trabajo del presidente López Obrador, ni tampoco están cumpliendo con los principios fundacionales del movimiento ni están trabajando al ritmo del presidente de México y están haciendo quedar muy mal a MORENA”, declaró en su visita.

Luego de su gira por el estado de Quintana Roo, el senador suplente con licencia explicó que es un tema de actitud. “Por su culpa, por no estar gobernando bien, por no estar gobernando atendiendo a la gente, no es un tema de recursos, es un tema de actitud” dijo.

Quizás te interese: Hieren a balazos a mujer policía en Cancún; habría tres detenidos

Tras cuestionarle si existía algún temor a ponerle nombre a la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain precisó una y otra vez que “no me interesan como se llaman los presidentes municipales, simplemente están reprobados”, sentenció sin dar un solo argumento.

Lee más notas de Quintana Roo

Finalmente pidió a las dirigentes Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján dejar de lado sus ambiciones personales, y dar paso a una dirección provisional previo al proceso electoral que viene en 2021.