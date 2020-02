Preservan en Cancún cenotes y humedales

Mara Lezama impulsará en 2020 la conservación de los cenotes urbanos de Cancún

El cuidado del ecosistema y el medio ambiente es una prioridad para la preservación de la riqueza natural de Cancún, por ello, el gobierno de Benito Juárez, realiza campañas permanentes de saneamiento de estos cenotes y humedales.

La alcaldesa Mara Lezama encabezó la jornada del Programa de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua en Cancún, con la que se realizó la limpieza del cenote urbano en la Supermanzana 77, del Fraccionamiento Los Corales.

La alcaldesa Mara Lezama indicó que se reforzará la atención y cuidado a cenotes urbanos

“En cualquier lugar del mundo quisieran tener cerca de ellos un cenote y un humedal, son maravillas y regalos de la naturaleza”, afirmó Lezama.

Durante 2019, explicó la alcaldesa, el gobierno de Benito Juárez realizó 19 jornadas con las que se retiraron 13 toneladas de residuos en 10 cenotes, que representaron un beneficio directo a más de 3 mil 300 ciudadanos.

“El objetivo es cuidarlos, ser respetuosos con la naturaleza y por eso venimos con este programa que tenemos para protegerlos, hacer un trabajo en conjunto porque cuando estamos de la mano también con jóvenes, son ellos nuestra herramienta para poder pasar el mensaje a las nuevas generaciones”, aseveró.

La limpieza y preservación de los cenotes y humedales, explicó Lezama, están marcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que adoptó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una acción a consecuencia de la migración.

“Dentro de esa migración tenemos que dejar bien en claro que estos cenotes y humedales debemos protegerlos entre todos”, advirtió.

Respaldo ciudadano

Lezama reconoció la incorporación de organismos ciudadanos como Centinelas del Agua A.C., Comisión Nacional del Agua (Conagua), Parley for the Oceans, Bomberos, Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Siresol, Amigos de Sian Ka´an A. C., que con los habitantes Cancún, preservan el lugar.

Diversas organizaciones civiles se sumaron a los trabajos de limpieza del cenote de Los Corales

Armando Lara De Nigris, secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, resaltó que los servicios ambientales que proporcionan los cenotes son la liberación de oxígeno, contribuyen a la reducción de bióxido de carbono y del ruido urbano.

Por ello, la alcaldesa advirtió que se continuará con su preservación y cuidado, para que Cancún siga siendo un paraíso del Caribe Mexicano.

“Tenemos un gran compromiso para seguir protegiendo la biodiversidad, haciendo un llamado a la comunidad para unirnos en pro de este mundo que tenemos y de un Cancún que nos ha dado tanto, que está cumpliendo 50 años y lo queremos ver limpio, saludable, hermoso”, destacó.

Árdua tarea

El gobierno de Cancún pretende reforzar el cuidado de los cenotes urbanos

2 cenotes al mes se proyecta sanear

22 cenotes se pretende atender en 2020

41 cenotes urbanos identificados en Cancún

11 jornadas de saneamiento de cenotes se realizaron en 2019

