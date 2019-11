Presenta Mara programa de Prevención Escolar

La Presidente Municipal, Mara Lezama, presentó el Programa de Prevención Escolar, que depende de la Estrategia Integral para la Prevención de las Violencias y la Delincuencia “Todos por la paz”, que fue presentada en Benito Juárez por primera vez a nivel nacional y de manera particular en este caso, reforzará las instituciones educativas como espacios seguros.

“Tenemos que hablar de los riesgos a los que ustedes se pueden enfrentar: accidentes, contingencias meteorológicas, tormentas, huracanes, incendios, y vamos a enfocarnos justamente a la prevención”, expresó a los alumnos de la secundaria técnica No. 28 “Niños Héroes de Chapultepec”, ubicada en la Supermanzana 105, donde fue realizado el evento.

Mara Lezama resaltó que la prevención es la mejor herramienta para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores, directivos y todos los que convivan en las escuelas, por lo que ante la obligación de la autoridad municipal de proteger su integridad, se impartirán una serie de sesiones informativas, talleres y conferencias para reforzar ese objetivo, en coordinación con las escuelas.

“Todos los miembros de la comunidad pueden aportar para que la escuela sea un espacio seguro. El objetivo es que cuenten con la información suficiente para que sepan cómo actuar, cómo cuidarse ante cualquier amenaza o cualquier situación que vulnere su integridad física y emocional”, dijo.

La Presidente Municipal reiteró que el Ayuntamiento está trabajando fuertemente en el combate de la violencia y la delincuencia, sin embargo, se requiere la participación social para combatir problemas sociales como el alto índice de embarazo adolescentes a temprana edad, suicidios, depresión y consumo de sustancias nocivas, temas fundamentales que abordará el Programa de Prevención Escolar.

“Necesitamos que pidan ayuda y créanme que van a encontrar una puerta abierta; hay que decirle no a la violencia y sí a la prevención, pórtense bien, vayan por el camino del bien, digan no a las tentaciones y no a las drogas, sí a una vida sana, hacer ejercicio, estudiar y buscar un buen camino para ser hombres y mujeres de bien”, exhortó a los jóvenes.

Por su parte, la regidora de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Paola Moreno Córdova, precisó que este programa que inicia es parte de la Estrategia Integral para la Prevención de las Violencias y la Delincuencia, presentada recientemente y a su vez, señaló que Benito Juárez es el primer municipio a nivel nacional en conjuntar esfuerzos para la aplicación del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual conjugan los tres órdenes de gobierno para difundir en el interior de los planteles aprendizaje sobre protocolos de emergencia, desarrollo físico y emocional, ya que esa suma de esfuerzos va encaminada a lograr bienestar en el municipio.

Marcelina Sagrero Balado, directora de Educación Básica en la zona norte, destacó que la Presidente Municipal promueve la suma de esfuerzos y la educación es el claro ejemplo de que se necesita a las autoridades para salir adelante para alcanzar la calidad, por lo que se trabajará de la mano y en equipo para sacar adelante la estrategia implementada.

A nombre de sus compañeros, Frida Elizabeth Cruz Ramos, presidenta de la sociedad de alumnos, agradeció a la Presidente Municipal el trabajo emprendido en temas como combate a las adicciones, como camino para fortalecer el tejido social, por lo que existe el compromiso del sector juvenil de sumarse a este proyecto que busca alcanzar la paz en la ciudad.