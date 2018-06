Presencia de Rusia en Quintana Roo

Inició el campeonato mundial de fútbol “Rusia 2018”, y con él los intercambios culturales de muchos países que viajaron al país de Vladimir Putin, ya que según datos de las agencias de viajes más de 30 mil mexicanos se encuentra entre los 10 países que más personas llegaron a dicho país.

¿Pero cuantas personas de Rusia se encuentran viviendo actualmente en México? Según datos del Instituto Nacional de Migración, el año pasado un total de 2,026 tarjetas de residencia permanente se entregaron a extranjeros en Quintana Roo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2006 los rusos constituían aproximadamente el 0.3% de los residentes en México nacidos en el extranjero, y en el 2009, 1,453 migrantes con pasaporte ruso residían en México. Así, la "Riviera Maya" se ha convertido en otro punto de encuentro de la comunidad rusa de más reciente inmigración al territorio mexicano.

Ekaterina Kulganek, empresaria musical y teatral, residente en Cancún desde hace 2 años, originaria de San Petesburgo y quien ya tiene 12 años de radicar en México, platicó para LA VERDAD sobre las diferencias de culturas entre ambos países al comentar que si hay ciertas diferencias etnográficas que culturales. “Por la cultura nos une con nuestras emociones y las cosas etnográficas dependen de la calidad de la vida de unas ciertas condiciones incluso climáticas que tenemos que desarrollar de acuerdo con lo que históricamente vivimos, culturalmente somos mucho más cercanos como naciones”.

Ekaterina Kulganek, empresaria musical que radica en la ciudad de Cancún

Intercambio cultural

“En cuanto a las cuestiones religiosas, México se caracteriza por tener más personas conectada con la iglesia, llegan a las misas y hay muchas más religiones que se permiten por parte del gobierno, son mucho más liberales en cuanto a religiones y en Rusia todo es más limitado y más estricto, la iglesia Ortodoxa abarca un porcentaje mayor de la población y no se deja entrar a otras religiones poniendo restricciones a otras religiones y sectas que quieran entrar al país”, dijo Kulganek.

“En general me adapté fácil, Cancún es una ciudad que puede crecer como Nueva york muy pronto por cómo se desarrolla tan rápido, a mí me gusta mucho México a pesar de todo lo que dicen pero la gente sí conoce su cultura y la cuida, y aunque hay muchas naciones mezcladas que hicieron este país México se ha hecho una sola nación y cuidan su cultura y tradiciones”, mencionó.

En cuanto a la comida sí es diferente, sin embargo muchas cosas que salieron de México y se pueden encontrar en Rusia, muchos productos se pueden encontrar y los rusos no saben que son de origen mexicano, como las especias, las diferencias se pueden dar en la comida mexicana es que en México se come con mucho picante y especias y en Rusia no.

“En Rusia comen carnes de todos los estilos menos maíz porque no se da porque el verano ruso es muy corto, pero si se elabora mucho pan como el blini, syrniki, vareniki, y el vodka en Rusia es lo que el tequila para México”, fue lo que platicó Ekaterina Kulganek.

Iryna Maniachenko, también vive en el caribe mexicano desde hace seis años, quien se ha enamorado de México incluso ya ha hecho su familia en Cancún casada con un mexicano, quien disfruta mucho de la comida de aquel país.

Iryna Maniachenko, radicada también en Cancún aprendió el idioma español muy rápido.

Para Maniachenko, en los seis años que tiene de residir en México lo que más le ha encantado es la variedad con lo que se guisa la comida mexicana, se puede decir que ya puede preparar desde un mole hasta un pozole y al igual que la maestra Ekaterina, la comida mexicana se hace con más salsas y se utiliza lo que es el picante y en la comida rusa no se utiliza el chile pero se come mucha carne como los pelmeni, que se hacen rellenos de carne molida y los vareniky que son como las empanadas en México pero hervidas y se hacen de papas, champiñones y carne.

La comida rusa que se hace en México se hace con productos mexicanos aunque hay productos que no se encuentran y se tiene que comprar en tiendas especializadas o se traen de Rusia.

La gastronomía rusa y mexicana intercambian sus sabores y olores.

Para ella su gente es muy amable: “en seis años me adapté muy rápido y el idioma lo aprendí aquí sola, solo escuchando a las personas y en cuatro meses ya estaba hablando el español”.

Martha Velázquez, empresaria en el ramo del turismo quien ha convivido con la comunidad rusa en Quintana Roo, y quien realiza el Festival Intercambio Cultural, Rusia en Cancún 2018, comentó para LA VERDAD los rusos y los mexicanos son muy parecidos en cuestiones familiares. “Las tradiciones culinarias cuando llegas a una casa de una familia en Rusia te ofrecen todo y en cuestiones culturales en Rusia hay muchísimos talentos y obviamente México y el intercambio de conocimientos es importante en cuanto a arqueología, ciencia de hecho el científico que descifró la escritura maya fue Yuri Knórosov incluso se le condecoro con el águila azteca”.

Las expresiones culturales de ambos países es algo ya inevitable.

Lo cierto es que con la llegada de este mundial la exportación o importación de mexicanos y rusos para ambos países, tiene mucha similitud en cuanto a lo cultural y la comida no queda más que disfrutarla, y mejor aún disfrutar este mundial que se vive cada cuatro años y que en el 2026 llegarían más rusos a México por la llegada del mundial.