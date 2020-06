¡Prepárate!; Ya no podrás ir con tu familia al tianguis en Cancún

Luego del inicio de la “Nueva Normalidad” en Quintana Roo, ayer anunciaron las nuevas reglas o medidas sanitarias que se estarán implementando en los tianguis de Cancún por tiempo indefinido, cuando regresen a operar, con estas normas ya no podrás ir con tu familia, como cada domingo al tianguis, ya que las autoridades quieren evitar un rebrote de COVID-19.

Las nuevas medidas vienen más fuertes; entre todas ellas hay que destacar algunas, las cuales se consideran como primordiales o nuevas, que se deben de cumplir, entre ellas están, el uso obligatorio de cubrebocas, agua, jabón o gel antibacterial, también, ahora los puestos será de 4 metros de distancia, aquellos que pasen de esa medida serán retirados.

¡Prepárate!; Ya no podrás ir con tu familia al tianguis en Cancún

Los puestos de bazar contarán con un espacio máximo de 2 metros con o sin permiso, además algo muy importante es la separación de puesto y puesto, el cual será de un metro; cada puesto ahora podrá tener solo dos personas comprando, mismas que estarán con su sana distancia, a dos metros aproximadamente.

Tianguis tendrán nuevas reglas, ya no podrás ir con tu familia

Algo muy importante son los puestos de comida, pues ahora ya no pondrán sillas y mesas, solo será para llevar; ahora, los tianguis que están en zona roja o de alto riesgo de contagio, no abrirán; los triciclos ya no serán permitidos entrar en los tianguis, tendrán que desviarse, habrán calles alternas.

¡Prepárate!; Ya no podrás ir con tu familia al tianguis en Cancún

Más notas de Quintana Roo aquí

Con respecto a la desinfección o sanitización de los puestos, en el turno matutino será de 5 a 7 de la mañana, mientras que en el turno vespertino será de 1 a 3 de la tarde; por indicaciones de las autoridades, no se permitirán niños en los puestos, en caso de no cumplir con esta indicación, serán retirados.

Te puede interesar: Comerciantes de mercados en Cancún piden apoyar el consumo local

Por último el líder de los tianguistas en Cancún, Melitón Ortega, quien firma el comunicado, afirmó que habrá cero tolerancia, pues todas estas modificaciones obedecen a la contingencia del COVID-19 y serán de carácter permanente hasta que se dé por finalizado o controlada la pandemia.