El tema del aborto sigue y seguirá siendo un cuento de nunca acabar, pues así como existen grupos a favor de la despenalización, hay otros que están en contra del mismo, como lo es la iglesia, en este sentido Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, reafirmó su apoyo a la vida y su discrepancia sobre el aborto legal en Quintana Roo.

“Hay muchos fieles católicos y no católicos, muy sensibles al tema de la vida, esos grupos tienen un gran aprecio a la sacralidad de la vida y al respeto al primer derecho fundamental de todo ser humano, de vivir, he vito que se están organizando y hemos declarado una jornada de clamor y oración para rezar por ellos y por diputados para que el señor les ilumine”, dijo.

Recalcó su desacuerdo al aborto legal

Preparan seis caravanas en pro de la vida en Quintana Roo

Señaló que el tema del aborto legal en la entidad no es un tema religioso, sino que es científico y ético, “pero bueno por la fe sabemos que Dios nuestro Señor así lo quiere, es el dueño y Señor de la vida”, expresó.

Añadió que los diputados están oyendo al pueblo con mucha atención y responsabilidad, sin embargo ve viable que para tomar una decisión deberían hacer una consulta popular, así como las que ya se hicieron por el tema del tren maya, el aeropuerto y hasta del castigo a los ex-presidentes nacionales.

“Porque no hacer una consulta popular, valdría la pena que le preguntaran a todo el pueblo, si hacemos consulta popular para cancelar un aeropuerto, para juzgar a los expresidentes, no manipular la encuesta, porque hacen encuestas que manipulan. Merece tomarse muy en serio la opinión de todos, no de unos grupos minoritarios, sino de las mayorías”, manifestó.

Preparan seis caravanas en pro de la vida en Quintana Roo

Seis caravanas en dos días y en seis municipios diferentes

Es de mencionar que se tienen programas seis caravanas bajo el lema “Sí a la vida Q.Roo” y “Por amor a la vida”, cinco el martes 23 de febrero y una y más fuerte el 24 del mismo mes, ya que será en Chetumal a las 10 de la mañana, donde el punto inicial será en el domo del parque de la mujer y como punto final será en el Congreso del Estado.

Preparan seis caravanas en pro de la vida en Quintana Roo

El martes en Cancún será a las 17:00 pm, punto de reunión Malecón Tajamar, en Playa del Carmen saldrán a las 18:00 horas en el Estadio Mario Villanueva, mientras que en Isla Mujeres y en Cozumel será a las 17:30 horas, por último en Felipe Carrillo Puerto será el mismo martes pero a las 17:00 horas, como punto de reunión será en Expo Maya.

Preparan seis caravanas en pro de la vida en Quintana Roo

Por último, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, recalcó que en esta lucha por la vida no solo son católicos, sino de todas las religiones “somos todos, no hay diferencia entre cristianos, católicos, todos estamos unidos”, concluyó. La Verdad Noticias.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.