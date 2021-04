La lucha por la justicia sigue en Cancún, ya que el día de mañana se llevará a cabo otra marcha en la ciudad, pero en esta ocasión por la represión del 9N, donde manifestantes y periodistas fueron “atacados” a balazos por elementos de la Policía Quintana Roo, cuando se encontraban a las afueras del palacio municipal Benito Juárez.

A través de una convocatoria por parte del Comité de víctimas 9N dieron a conocer el evento antes citado el cual se llevará a cabo el día viernes 9 de abril, es decir mañana, esperan concentrarse a las 16:30 horas en el Malecón Tajamar de Cancún e iniciar la marcha a las 17:00 horas con rumbo hacia la explanada del Ayuntamiento.

La lucha sigue

Preparan marcha por el 9N en Cancún, caminarán hasta el Ayuntamiento

En la convocatoria pidieron que a todos los que acudan al movimiento es indispensable utilizar el cubrebocas en todo momento, llevar gel antibacterial y agua, sin embargo aunque no detallaron si será pacífica o no, se espera que no solo vayan las víctimas del 9N, sus familias y amigos, sino también colectivos feministas.

Es de mencionar que todos los días 9 de cada mes, el comité antes mencionado, está realizando diversas actividades en la Plaza de la Reforma con la finalidad de reclamar justicia y manifestarse por la acción de las autoridades, “por la represión policiaca y la impunidad”, pero en esta ocasión será una marcha.

Durante dicha represión, más de 30 personas resultaron víctimas por los ataques de la policía, sin embargo fueron 13 los que primero hablaron y están ya en un proceso legal el cual resultó que el fiscal giró oficio a la Policía Ministerial para la conducción de estos imputados al reclusorio.

El proceso contra los policías y ex-mandos sigue

“Diez de estos 11 servidores públicos quedaron bajo la medida cautelar de Prisión Preventiva y solo uno de ellos tendrá que cumplir con otras medidas cautelares, motivo por el cual se giró un oficio a la Policía Ministerial para efecto de que procediera a la conducción de los imputados para dar cumplimiento a la orden del Juez, es decir, ingresarlos al reclusorio”, dijo, el fiscal, Óscar Montes de Oca.

Preparan marcha por el 9N en Cancún, caminarán hasta el Ayuntamiento

Por último, se supo que los 10 imputados continuarán su proceso penal dentro del reclusorio, quedando un policía con tres medidas cautelares entre ellas firmar de manera periódica y no salir de Quintana Roo. La Verdad Noticias.