Luego de que los diputados no llegaron a un acuerdo en el dictamen sobre el tema del aborto legal el pasado miércoles 24 de febrero de 2021, la iglesia católica y otras asociaciones, anunciaron la tercera caravana por la vida en Cancún y otras partes del estado, se llevará a cabo el día lunes 1 de marzo.

En este sentido, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, habló al respecto y dijo que aunque no es un tema religioso, buscan expresar su inconformidad, basados en la biblia, en la palabra de Dios. Mañana serán dos caravanas, en Cozumel y Cancún, el martes será en Chetumal.

En contra de del aborto la iglesia católica

Preparan la tercera mega caravana por la vida en Cancún

“El tema del aborto no es un tema religioso, no porque los católicos creen eso vamos imponer, es un tema que tiene muchas dimensiones, nosotros tenemos que darnos cuenta y aceptar todo lo que la ciencia, la medicina dice al respecto y como creyentes creemos en lo que dice la palabra, antes de que nacieras yo te tenía elegido”, dijo.

Señaló que creen que la vida y la sacralidad es sagrada, “debemos respetarla absolutamente, que él es único dueño y señor de la vida, que nos la da y nos la quita cuando él quiera, eso es lo que opina la santa iglesia católica, aplicando la biblia”, manifestó Pedro Pablo Elizondo.

Mañana será la caravana, la tercera en Cancún

Recalcó que su petición y la de la iglesia católica hacia los diputados es que se respete la constitución, “no pueden aprobar leyes secundarias, si no han cambiado la ley primaria, que no se salte la constitución, que no quieran ir por un atajo que no es legal”, subrayó que si tienen que tomar en cuenta y votar el dictamen del cambio de constitución, pues que por ahí comienzan.

“Ellos deben de tomar en cuenta el pueblo al que representan, puedes tener tu opinión, pero ellos están representando a un distrito, ellos no representan a los “gringos” a los suecos, a los brasileños”, concluyó.

