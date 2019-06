Prepara Carlos Joaquín cambios en el gabinete

Cambios en el gabinete, anuncia Carlos Joaquín.

El gobernador Carlos Joaquín González anunció que realizará cambios en su gabinete, de cara a su informe de gobierno.

En entrevista radiofónica, el mandatario de Quintana Roo señaló que se realizará una revisión minuciosa del desempeño que han tenido los integrantes de su gabinete, para, en su caso, realizar los ajustes necesarios.

Gabinete de Carlos Joaquín podría modificarse antes del tercer informe.

“Me parece que es necesario una revisión profunda antes del Informe de Gobierno. De quiénes han alcanzado metas y objetivos, y de quiénes no”, dijo el gobernador.

El mandatario anunció los posibles ajustes durante una entrevista radiofónica realizada esta mañana, manifestó tajante que pueden darse movimientos entre sus secretarios.

“Claro, por supuesto que pueden haberlos”, enfatizó el gobernador de Quintana Roo.

Señaló que previo a su tercer informe de gobierno, que de acuerdo con la ley está previsto para realizarse en septiembre próximo, aseveró que los movimientos se harán en función a las demandas de la sociedad.

“Me parece que es el momento adecuado para dar esa respuesta a la sociedad”, aseguró.

Alberto Capella llegó de relevo a la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo.

Apenas en octubre del 2018, el gobernador designó a Alberto Capella como secretario de seguridad, en sustitución de Rodolfo del Ángel Campos, quien se dijo, renunció al cargo

Tras el resultado electoral, donde Morena obtuvo la mayoría del Congreso local, el mandatario aseveró que como demócrata, respeta a cabalidad los resultados.

“Soy creyente total de la democracia y la cuidaré hasta donde sea posible; por lo tanto, no me metí en las elecciones, ni lo haré”, aseveró.

Sobre la derrota de abanderados de su partido, que han señalado que les faltó apoyo del gobierno estatal y del propio gobernador, se dijo tranquilo, pues advirtió, fueron los propios candidatos los que no convencieron a los ciudadanos.

El mandatario afirmó ser un demócrata, e impulsará con nuevo Congreso el desarrollo de Quintana Roo.

“Algunos buscan culpables porque perdieron, porque no tuvieron la fortaleza para convencer a la gente para que se vote por ellos. Que si el gobernador se metió, que si el gobernador no ayudó, que si el gobernador no les dio dinero, y le dio mucho a no se quien… Eso es mentira, eso es absolutamente falso”, concluyó.

Reiteró que confía en poder trabajar de manera coordinada con los nuevos legisladores, de quienes dijo, espera que sea gente profesional para impulsar a Quintana Roo.

“Este trabajo tendrá que ser gente profesional y comprometida, que piensen en el desarrollo. A menos que vengan pensando en temas de corrupción, entonces sí tenemos un problema”, advirtió.