Preocupa “nueva normalidad” de Laura Fernández Piña

Para los pobladores de Puerto Morelos el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia representa un motivo de preocupación, ya que consideran que la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, no guiará al municipio hacia la recuperación económica ante la emergencia generada por el COVID-19.

Destacaron que más que esperanza, la alcaldesa genera desaliento a los portomorelenses, ya que sus mensajes resultan contradictorios, además de que cifra sus esperanzas en las acciones que emprenderá el Gobierno del Estado.

En este sentido Vicente Flota Chan, afirmó que el turismo continuará paralizado y a pesar de ello Laura Fernández habla de que es la opción para superar la crisis generada por la emergencia sanitaria.

Laura (Fernández) sólo me genera desesperanza, no creo que pronto logremos superar la crisis económica, dijo.

Explicó que la presidente municipal sigue pidiendo a los habitantes del municipio que permanezcan en sus casas, pero no considera que muchas familias necesitan ingresos para poder sobrevivir.

Por su parte, Andrés Mario García, resaltó que Laura Fernández piensa que, como ella, las familias de Puerto Morelos tienen seguro su sueldo y por eso pide que se queden en casa.

No he escuchado el plan de Laura (Fernández) para reactivar la economía y no creo que tenga uno, indicó.