Preocupa a vecinos árbol a punto de caer en la 68; no le importa a la autoridad

Cansada de realizar varios reportes, Julieta Navarro, ya no sabe qué hacer para que las autoridades acudan a su vivienda para retirar un árbol seco que está en su predio y que poco a poco daña el cableado eléctrico, causando apagones en la zona.

“Yo que vivo aquí desde hace 52 años y el árbol nunca se ha retirado, desde que vi que el árbol ya estaba seco y que ponía en riesgo mi vida, llamé a las autoridades en muchas ocasiones, bomberos, ayuntamiento y CFE para que vengan a quitarlo, pero hasta hoy, nada”, dijo.

Comentó que las autoridades municipales le dijeron que la responsabilidad es de la Comisión Federal de Electricidad y no de ellos.

“Un ingeniero ya vino a checar el asunto, hace como 15 días, pero dijo que para hacer eso tienen que tener una orden y que yo lo tengo que tramitar, pero de qué me sirve, ellos deberían de hacerlo todo, me dijeron que porque no hay riesgo de caer, aún hay tiempo para quitarlo”, manifestó.

Vecino tiene miedo

José Luis, otro de los vecinos quien pidió la intervención de las autoridades, teme que la CFE, así como Agukan, hasta que no haya un accidente, no atienden el asunto, Luis tiene miedo que los cables causen un cortocircuito o un incendio del árbol, por lo seco que está o se caiga encima de alguien.

“Es muy peligroso, un buen aire, no necesariamente que venga un huracán, con una simple tormenta tropical y este árbol se cae y puede caer encima de los vecinos y vehículos, aquí pasan vehículos casi de manera constante”, expresó Luis.

