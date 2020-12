Preocupa a plazas comerciales de Cancún módulos de pruebas rápidas COVID-19

El presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, Eduardo Galaviz Ibarra manifestó que existe preocupación debido la cercanía de los módulos donde se aplican pruebas rápidas de COVID-19 con centros comerciales en Cancún, esto al no ser informados con tiempo sobre su colocación y el riesgo al momento de tener un resultado positivo.

Aceptó que durante las últimas semanas han registrado una fuerte afluencia de consumidores en los diferentes centros comerciales debido a las compras realizadas durante diciembre, sin embargo, quienes únicamente están interesados en realizarse una prueba rápido de COVID-19, aprovechan para ingresas en los dichos centros luego de concluir la revisión, aumentando con esto el aforo de personas.



Galaviz Ibarra explicó a La Verdad Noticias que al aumentar de esta manera la llegada de estas personas, se pone en riesgo el 60 por ciento de personas permitidas dentro de las plazas comerciales, como está contemplado dentro del color amarillo, donde permanece Cancún desde hacer varias semanas en el semáforo epidemiológico estatal, así como nacional.

“Preocupa mucho y yo mandé mensaje a las autoridades de salud, pero nadie me respondió y no sabemos qué fue lo que se negoció; entendemos que se hace porque son lugares de alta concentración, pero en el caso de Puerto Cancún, no entiendo porque se pone en una zona donde no hay tanta afluencia y para la gente es difícil acceder y sólo llegan los que tienen automóviles, por eso no se entiende la logística de esto”, precisó.





Derivado de lo anterior el presidente de las plazas comerciales en Cancún, pidió a las personas acudir aplicando las debidas medidas sanitarias y principalmente comprar rápidamente los artículos de su interés en el menor tiempo posible, esto con el fin de evitar las concentraciones masivas, las cuales debido al panorama actual ponen en riesgo la salud.

Uno de los centros comerciales donde más se puede ver este lamentable panorama es “Las Américas”, donde se pueden observar filas de clientes, sin guardar la sana distancia, esperando entrar a las tiendas para realizar sus compras navideñas, además de niños menores, adultos mayores y mujeres embarazadas, siendo estos tres partes de los sectores más vulnerables ante el COVID-19.

