Premio Península a lo mejor de la arquitectura e interiorismo

La Asociación de Arquitectos e Interioristas de México (AAI México) otorgó los premios a los mejores proyectos en arquitectura e interiorismo de la Península, que comprende Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche. Desde octubre del 2017 se lanzó la primera convocatoria, avalada por casi seis años de confianza y profesionalismo en la realización del premio nacional AAI México, señaló la presidente de la organización Alejandra Sánchez Gálvez.

“Nuestros premios no dependen de ninguna marca; con esto, nos enfocamos realmente en la plena esencia de la arquitectura y el interiorismo, sin etiquetas, compromisos o presiones”, explicó. La arquitectura interior es el espacio que se habita y debido a esto el proyecto de interiorismo cobra una suma importancia. Hoy en día, está presente en multitud de frentes, numerosos negocios, desde comercios, bares, discotecas, farmacias, supermercados, tiendas… requieren de un diseñador de interiores, arquitectos interioristas y decoradores que tienen como objetivo destacar frente a la competencia, aunque también puede ser una búsqueda de una imagen de marca o acometer una renovación completa en el espacio. Por supuesto también existe un interiorismo en el ámbito residencial, con el objetivo de mejorar el espacio habitable y en última instancia en el que pasamos más tiempo: la casa.

Los arquitectos Victoria Palos Sánchez y Daniel Cantoya.

Es por ello que cada vez aumenta más la demanda de estos profesionales, es un campo profesional con muchísima competencia por lo que hay que saber diferenciarse y valorar qué podemos aportar desde nuestra visión de arquitectos.

¿Cómo surge la Primera Edición del Premio Península?

Al inicio de la premiación decía que nosotros como parte de la Asociación de Arquitectos y de Interioristas de México, nuestra labor es ser como detectives y detectar los proyectos de máxima calidad con la idea de reconocer el talento de los mexicanos, esto es parte de lo que hacemos. Somos una asociación nacional y cuando lanzamos la convocatoria para nuestros premios nacionales, vemos que el segundo sitio qué más participa es la Península de Yucatán y por esa razón estamos aquí pisando fuerte, con todos los despachos de primer nivel.

¿Cuántos despachos participaron en este evento?

Tuvimos una estupenda recepción, ya que nos llegaron 60 obras construidas, es decir que ya se pueden ver, pero abrimos una categoría que fue para obras o proyectos que están en proceso de construcción o

que ganaron un concurso pero están en vías de ser realidad y sumando todas esas logramos la participación de 80 trabajos.

¿Por qué lanzar el Premio Península?

En principio convocamos a los despachos de Yucatán y Quintana Roo, pero al salir la convocatoria nos llegó gente de Campeche, Tabasco y convocamos a todo el sureste, por lo tanto se denominó el Premio Península. Aunque somos un solo país, hay muchos despachos de amigos que nos han convocado a resaltar el talento de los arquitectos mexicanos del sureste, del centro y del norte del país.

¿Cuáles son los ganadores más destacados?

Bueno, todos son importantes, pero podría mencionar a dos jóvenes talentosos, se trata de los arquitectos Victoria Palos Sánchez y Daniel Cantoya, con quien les dejo para que ellos platiquen sus experiencias.

¿Victoria, qué tan competido es el concurso, porque escuchamos que hubo mucha participación?

Sí, hubo más de 60 proyectos en diferentes categorías, como residencial, corporativo, hotelería y restaurantes. Nosotros obtuvimos el primer lugar en corporativo.

¿En arquitectura qué tan dinámica es la especialidad?

Hay muchos conceptos, desde estilos tradicionales hasta modernistas, por lo que hay un gran abanico para seleccionar los trabajos.

¿A qué se refiere el estilo de edificios, oficinas o vivienda inteligente?

Se trata de aprovechar la tecnología para reducir el consumo de elementos energéticos como la iluminación, la energía eléctrica, y ser amables con el medio ambiente, la instalación de alarmas y fotoceldas detectores de movimientos y todo esto puede ser posible controlado desde tu Smartphone con la intención de facilitar la operación manual.

¿Cuál es la tendencia de la arquitectura en el Siglo XXI?

Hacer cosas más humanas, más cercanas al ser humano; lo que realmente sirve y alejarnos de los caprichos formales que cada vez son más complicados y más caros. Podríamos citar como ejemplo cuando vemos una casa que se adapta a las necesidades del usuario, que tenga los espacios que realmente va a utilizar, si no necesita un comedor no debe de tenerlo, a eso me refiero. Por ejemplo, en el estilo minimalista se trata de vivir con lo menos posible, la fórmula es menos es más y llegar a la función básica del diseño.

¿Cuál es el papel de la mujer en la arquitectura?

La mujer se ha desempeñado en la última década de manera muy importante, cada vez hay más mujeres figurando en esta disciplina profesional, se han abierto las oportunidades y las mujeres han demostrado su talento, su capacidad en el diseño en los diferentes segmentos de la arquitectura.



¿Qué te motivó para dedicarte a la arquitectura?

Aportar mi granito de arena en la creación de espacios atractivos, útiles para la comodidad del usuario, ya sea en espacios hoteleros, corporativos de restaurantes o vivienda, pero al fin es mejorar los espacios de vida.