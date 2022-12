Predial 2023: ¿Continuarán los cobros con descuento en Cancún?

Este año los contribuyentes han salido a las calles, buscado y encontrado los módulos más cercanos y han pagado su impuesto predial, esto se ha reflejado en que se han acumulado antes del primer mes 80 mil claves catastrales de las 130 mil que se esperaban, una de las contribuyentes más puntuales es la señora Leny Beatriz de 54 años, que se encontraba en las instalaciones del ayuntamiento.

“Yo pago cada año porque se supone que es el patrimonio de nosotros, si no lo pagas y dejas que se acumule, ¿Qué va a suceder, al gobierno se le quedará nuestra casa?, entonces de nada serviría tanto sacrificio, para mí sí es importante pagar el predial porque así ya no me lo pueden pagar”, dijo Leny Beatriz quien hoy acompañó a su hija a realizar su pago”.

Y es que la concurrencia de los contribuyentes ha bajado los últimos días debido a la situación climática y los festejos de nochebuena y navidad, sin embargo no han dejado de llegar a cumplir con sus pagos en esta temporada en los 16 módulos de cobro, hecho que ha permitido que el subsidio inicial permanezca y continúe hasta cerrar el año.

Doña Leny dijo que cada año paga y que siempre está al corriente, que es una de las cosas más importantes y que no deja que se le acumule, esto es lo contrario a su hija que ahora tiene un adeudo pues desde que sacó su casa en 2013 no ha pagado el impuesto y ahora la suma es muy alta.

“Ahorita solo vine a acompañar a mi hija, yo ya pagué mi predial, ella vino pero su cuenta es mucho porque ella no ha pagado desde que le dieron su Infonavit en Paraíso Maya, entonces es mucho para ella y estamos intentando a ver si podemos pagar al menos tres años, esa es la lucha que venimos a hacer”, comentó.

La gran mayoría de quienes pagan el predial son personas mayores que tienen un claro ejemplo de la responsabilidad con sus propiedades, también se ha notado la llegada de personas de la tercera edad en compañía de sus hijos o de sus parejas, esto desde que inició la jornada para el periodo 2023.

“La jornada de predial empezó el día cinco, inicialmente iba a terminar el día 20, porque así estaba autorizado, pero derivado de la participación que ha habido por parte de los contribuyentes obviamente el interés que se vió, se pidió que la jornada con el subsidio del 15 por ciento se ampliara al 31 de diciembre y enero tendrá el 10 por ciento y febrero con el 5”, señaló Yuri Salazar, director de Ingresos.

Este beneficio del 15 por ciento de descuentos y el descuento del 50 por ciento a personas de la tercera edad ha dado resultado y según señaló el director de Ingresos de Benito Juárez esa es la razón por la cual se ampliaron las fechas, también señaló que hasta el primer corte, el pasado 20 de diciembre habían pagado ya 80 mil claves catastrales de las 140 mil que se esperan para todo el periodo de recaudación que termina hasta febrero.

“Hasta la primera jornada se ha cobrado un total de 80 mil claves catastrales que han cumplido con el pago del impuesto predial 2023, se han puesto al corriente y derivado de ello se toma la decisión que se alargue la jornada hasta el 31 de diciembre”, confirmó el funcionario.

Por su parte doña Leny se encuentra tranquila pues ella siempre le advirtió a su hija que pagara su predial y ahora después de casi 10 años sin hacerlo la deuda ha subido a varios miles de pesos, mismos que en esta ocasión no podrá dárselos a su hija.

“Tiene que juntar su dinero y pagarlo, yo le advertí pero ¿qué le puedes decir a la juventud? a ella le dieron la casa en 2013, pero tuvimos un problema y quedamos en shock, pero aún así si tienes un adeudo debes ver cómo pagarlo y pues fue hasta ahora que se animó pero son casi 15 mil pesos, estamos hablando del 2013 al 2022”, señaló.

¿Dónde pagar el predial y acceder al descuento?

Módulos en la ciudad para pagar el predial del ejercicio 2023

1.- Palacio Municipal, trabajará de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas

2.- Oficinas de la dirección de Tránsito Municipal, en Avenida Xcaret en la Supermanzana 21, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábado de 8:00 a 13:00 horas;

3.- Centro de Retención y Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, en la Avenida Los Tules, en la Supermanzana 247, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas;

4.- Policía Turística, en la zona hotelera, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

5 y 6.- Plaza Emprendedor, ubicada en la Avenida José López Portillo, de lunes a viernes, Catastro, de 8:30 a 15:30 horas, y Desarrollo Urbano, de 9:00 a 16:00 horas.

7.- Plaza Héroes, en la Avenida 20 de Noviembre en la Supermanzana 215, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

8.- Plaza Outlet, en la Avenida Andrés Quintana Roo lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.

9.- Plaza Las Américas, en la Avenida Tulum, lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.

10.- Registro Civil que son: Parque de las Palapas, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

11.- Registro Civil 94, en la Supermanzana 94, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

12.- Registro Civil 95, en Supermanzana 95 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

13.- Registro Civil 237, en la Supermanzana 237 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

14.- Canaco, en la Avenida José López Portillo en la Supermanzana 98, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

15.- Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas

16.- Delegación de Bonfil, en calle Luis Echeverría Álvarez, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

