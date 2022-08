Postes a punto del colapso en supermanzana 27 de Cancún

Cuatro postes de la Comisión Federal de Electricidad están a punto de caer sobre viviendas y locales en en la ciudad de Cancún y hasta el momento ninguna autoridad ha querido tomar cartas en el asunto. El problema tiene varios años.

A través de una denuncia ciudadana, evidencian el desinterés de la CFE ante estos temas, no es la primera vez que reportan esta situación y no es el único lugar y no han sido reparados o sustituidos por estructuras nuevas.

Los postes denunciados están sobre la avenida Xpuhil con Palenque en la supermanzana 27, donde locales, casas y cuartos en renta, que están cerca, son los principales afectados. Temen que caiga en sus propiedades.

Postes a punto del colapso en Cancún

Cuatro postes de la Comisión Federal de Electricidad están a punto de caer sobre viviendas

Estos postes están deteriorados desde la base y están siendo sostenidos por cables de electricidad, internet, tv de paga y postes de madera. Uno de los cuatro está a punto de caer porque el concreto se está descascarando y las varillas están oxidadas.

Es importante mencionar que dos de los cuatro postes tienen más de 41 años, fueron fabricados en 19981, mientras que uno fue construido en 1995 y el cuarto en 2002, desde entonces, no han sido reparados y la CFE no ha dado una solución al problema.

Para reportes o quejas, la comisión tiene diversas plataformas, Twitter @CFEmx y @CFE_Contigo; Facebook CFE Nacional; página web http://cfe.mx; aplicación CFEContigo o a través de la línea directa 071.

Postes reportados como deteriorados en Cancún

Supermanzana 91

1 poste en la calle 71, entre las avenidas Ruta 4 y Ruta 5

Supermanzana 95

2 postes en la Calle 12 - Año de fabricación 1988

2 postes en la Calle 11 A - Año de fabricación 1988

3 postes en la Calle 16 - Año de fabricación 1988

2 postes en la Calle 113 - Año de fabricación 1989

1 poste en la Calle 10 - Año de fabricación 1988

2 postes en la Av. 113 - Año de fabricación 1988

Supermanzana 22

1 poste sobre Av. Coba

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram