PorUnMundoInclusivo #KODOMO (VIDEO ENTREVISTA)

Damarys Menes, fundadora del Centro Especializado en Autismo Kodomo, asistió a una entrevista en Grupo La Verdad, donde nos invitó a participar en una campaña que se llevará a cabo en redes sociales con actores por el Día Mundial del Autismo celebrado el 2 de abril.

La actriz Betty Monroe es la embajadora de Kodomo, quien invitó a más amigos a que se sumen al proyecto, entre ellos están Gabriel Soto y la "Chilindrina". La campaña consiste en que el individuo se vista con una playera de color azul, se tome una foto y la publique en redes sociales, esto con la finalidad de hacer consciencia sobre la condición del autismo. La publicación debe contener la fotografía de la persona vistiendo una playera de color azul acompañado de los hashtags#PorUnMundoInclusivo y #Kodomo.

Damarys también mencionó sobre el evento que se realizará el domingo 8 de abril:

El evento "Paseo por el Autismo" se llevará a cabo el día 8 de abril a las 8:00 A.M. en la explanada 28 de Julio en Playa del Carmen.

La fundadora también comentó que apesar de que el recorrido es de 10 kilómetros, cuando se hace conviviendo en familia, a la gente le parece muy rápido, incluso hasta los niños lo terminan haciendo.

"Nuestros niños con autismo que todavía no saben andar en bicicleta, nos van a acompañar los tricitaxis. Este año, en caso de mi hijo que ya sabe andar en bicicleta, él va agarrar su bicicleta y nos va a acompañar".

Damarys argumenta que en Playa del Carmen no existía un Centro Especializado en Autismo, por lo que se dieron a la tarea de inaugurar el camino con la ayuda de los padres de familia. Enfatizó en la importancia que tienen los padres en esta situación:

"A veces nos cuesta mucho trabajo, desde aceptar el diagnóstico, desde cómo le hacemos, salir de esta parte de decir por qué me tocó a mí o por qué Dios me castigó, porque a veces con la desesperación hacemos comentarios que no nos damos cuenta".