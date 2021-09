Un presunto agente de la Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía General del Estado con sede en Cancún, fue denunciado por su esposa luego de que en varias ocasiones ha sido víctima de violencia física, verbal y psicológica, dicha acusación la sustentó con un video, donde se muestra cómo el aparente culpable la amenaza con lastimarla.

De acuerdo a la declaración de la mujer, la agresión hacía ella se volvió más intenso, luego de que el hombre identificado como Michel “N” se enteró de la denuncia que hizo ella contra él por el delito de violencia familiar el pasado mes de abril de 2021, por ello en julio del presente año volvió denunciar al ministerial.

Declaración de la víctima

Por violencia familiar investigan a un elemento de la FGE de Quintana Roo

“Comenzó a cambiar en el mes de mayo, ya que inició a insultarme, me decía que no me perdonaba que le puse la demanda contra él, que yo soy una persona interesada, trepadora, víbora, y que él estaba tratando de aceptar las cosas y que yo tenía que jurarle que yo jamás en la vida iba a ponerle una demanda contra él, ya que todos los problemas que pasan en la casa las he ocasionado yo que es por mi culpa por no obedecer sus órdenes”, dice parte de la declaración de la víctima.

Indicó que ya no la dejaba salir de casa, ni tener amistades, incluso, cuando el policía llegaba a casa y ella no tenía lista la comida, con palabras ofensivas le decía lo siguiente, “ya no sirve para nada, ni para tener una comida, que ya no sirvo como mujer y que él estaba arrepentido de haberse casado con una mujer como yo”, señaló.

Entre las agresiones, además de los insultos, según la víctima, hubo golpes y jaloneos por parte de Michel “N” y para evitar que su hija escuche todo, la llevaba a su habitación hasta que duerma, “regresaba a mi habitación, pero él me comenzaba a golpear jalandome de brazos, me agarraba de la cara con su mano fuerte, hasta cachetearme”, enfatizó.

Ya abrieron la carpeta de investigación

Por último se sabe que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ya abrió la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/2/535/2021 con el número de caso FGE/QROO/BJ/02/3481/2021, sin embargo, según versiones extraoficiales el presunto culpable ha dicho en varias ocasiones a la mujer que la denuncia no procederá, ya que está respaldado por los altos mandos. Hasta el momento las autoridades no han dado alguna declaración al respecto.

