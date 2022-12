Los segundos más terroríficos de la vida

¿Por qué da miedo hacerse la prueba de detección del VIH?

"El pensamiento inmediato fue 'Dios mío, me voy a morir'. Me enfrenté a la mortalidad, porque lo que me inculcaron, lo que vi en los medios y por lo que aprendí en la escuela, era que el VIH se convierte en SIDA y luego mueres", dice Uriel Villamil, de 29 años. Hace 5 años se sometió a una prueba que resultó dar positiva al SIDA.

Tenía 24 años en ese momento, y aunque sabía sobre la prueba del VIH a través de la educación sexual integral en la escuela, dice que como “hombre y heterosexual”, nunca se vio en riesgo de contraer el VIH. Pero después de unos 6 meses de sexo sin protección, Uriel y su pareja decidieron hacerse la prueba para descartar el VIH como medida de precaución.

"Ambos dimos positivos a finales del 2017. Ambos estábamos bastante devastados y tristes”, recuerda. Cuando piensa en ello, Uriel dice que la negación jugó un papel importante en la vacilación de hacerse la prueba. "Durante 3 de esos 6 meses, hablábamos de ir y hacernos la prueba y luego simplemente no lo hacíamos", dice Villamil.

Percepciones obsoletas

¿Por qué da miedo hacerse la prueba de detección del VIH?

María Ramírez, psicóloga especializada en psicoterapia Gestalt y psicoterapia induvidual, dice que muchas personas todavía tienden a tener una visión aterradora del VIH y las razones para no hacerse la prueba van desde: "No tengo tiempo", "Me siento bien", "Tengo miedo del resultado", "No quiero que nadie lo sepa", "No quiero tomar medicamentos", "No quiero perder a mi pareja".

Estas barreras son el motivo por el que, según la psicóloga Ramírez, hay personas que no conocen su estado de salud. "Muchas de las razones también se relacionan con el estigma de ser VIH positivo. Este es un estigma extraño que la sociedad ha desarrollado. Hacerse la prueba del VIH es algo sensato y eso debe reconocerse".

Ella considera que el miedo puede tener algo que ver con imágenes y discursos obsoletos sobre el VIH de los años 80 que permean en la cultura de hoy. "Creo que no existe una concepción pública revisada de lo que es tener el VIH actualmente", dice Ramírez.

"La razón es que lo que parece tener el VIH ahora es básicamente lo mismo que parece no tener VIH. Los datos de esperanza de vida entre las personas con VIH y las personas con VIH no son realmente tan diferentes, pero el estigma sigue vigente".

El estigma y la falta de atención adecuada pueden existir incluso entre los proveedores de atención médica, según Ramírez. Pero ella dice que es mejor no dejar que eso incomode a quien se haga la prueba.

“Creo que las personas que reciben atención médica continua y quieren comenzar a hacerse la prueba del VIH, deberían comentarlo con su doctor. Y si ese doctor o proveedor no apoya, entonces, hay que cambiarlo”, dice la psicóloga. “Ir a una organización que atiende específicamente a la comunidad del VIH es una excelente manera de sentir que alguien te recibe con los brazos abiertos y sin juicios”.

La psicóloga Ramírez señala que es importante recordar que si la prueba del VIH da positivo, eres más que el virus en tu cuerpo. “Tienes un virus. Al igual que cualquier otra bacteria, cualquier otro virus. Eres digno de respeto, eres digno de amor, eres digno de salud, eres digno de buen sexo. El VIH es solo un virus”.

Después de dar positivo

¿Por qué da miedo hacerse la prueba de detección del VIH?

A decir de Uriel, si bien el VIH no tiene cura, el tratamiento, la terapia antirretroviral (ART), es muy eficaz, pues disminuye la cantidad del virus del VIH en el cuerpo o la carga viral. "Si se toma el medicamento tal y como lo indica el médico, la carga viral puede bajar a un nivel que se vuelve casi ‘indetectable’ en una prueba de VIH", señala.

Cuando esto pasa, hay poca posibilidad de desarrollar síntomas de la infección o de contagiar a otras personas. Por lo general, se puede controlar el VIH con medicamentos en poco menos de 6 meses.

“No tuve efectos secundarios de los que pueda hablar. Y mi carga viral se volvió indetectable en 2 meses”, dice Vergara. “Pensé, gracias a Dios, voy a vivir, puedo estar saludable con esta cosa, con este virus mortal”.

¿Cuándo debe hacerse una prueba de VIH?

¿Por qué da miedo hacerse la prueba de detección del VIH?

Los expertos en salud recomiendan a todas las personas entre 13 y 64 años se hagan la prueba del VIH al menos una vez en la vida. Por lo general, puede hacer esto durante su control de salud anual. Si no se ha hecho la prueba, pregúntele a su médico.

Si tiene un mayor riesgo, debe hacerse la prueba con más frecuencia, cada 3 o 6 meses para estar seguro. Pero Ramírez dice que la falta de pruebas también se debe a que las personas confunden que el alto riesgo de la enfermedad "encaja dentro de una identidad" cuando se trata de un virus que se propaga por el comportamiento humano común, como tener relaciones sexuales.

“Si ha tenido relaciones sexuales sin condón con cualquier persona, entonces necesita una prueba de VIH. Incluso si es de bajo riesgo, aún debe hacerlo periódicamente, porque nunca se sabe”, dice Ramírez.

También es una buena práctica hacerse la prueba del VIH y conocer su estado antes de tener relaciones sexuales con una nueva pareja por primera vez. "Siempre es una buena idea preguntar sobre su historial sexual y de uso de drogas antes de tener relaciones sexuales", señala.

"Si vive con el VIH, dígales su estado. Si no está seguro de su estatus de VIH o el de su pareja, asegúrese de usar un condón. Esto puede ayudar a proteger su salud o evitar que otras personas contraigan la infección", concluye.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.