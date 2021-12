Por presuntos celos, sujeto intenta matar a novia en Playa del Carmen

Los celos en exceso, suelen traer consecuencias graves en una relación, como la violencia y en algunos casos hasta el asesinato, tal caso es lo que sufrió una chica originaria de Yucatán, quien fue con su ahora ex-novio a Playa del Carmen, Quintana Roo y donde soportó por dos días, aproximadamente, de golpes e intento de asesinato.

De acuerdo al relato de la víctima, identificada como Melissa Novelo, fue el pasado 29 de noviembre, cuando su entonces novio, L. A. G. R., fueron al destino turístico antes citado, para pasar un tiempo como pareja, sin embargo, todo cambió, cuando ese mismo día decidieron ir a tomar unas cervezas y comer, después del viaje.

El relato de la víctima

“Ahí comenzó a pedirme agresivamente que no viera hombres, de regreso al hotel me tomó de la quijada y me volvió a decir que no volviera a ver a otros hombres, seguimos platicando y comenzó enojado a decirme que soy una ignorante, mas tarde, por su enojo, comenzó a ver lascivamente, lo que me incomodó y me enojé y caminé más rápido”, dijo en su testimonio la afectada.

Recalcó que fue el 1 de diciembre, cuando estando en el hotel, el presunto culpable tomó del cabello a la dama y la tiró en la cama, estando allí, el hombre se puso encima de ella y con un almohada la comenzó a asfixiar, la víctima entre el forcejeo logró zafarse y caer aun costado de la cama, sin embargo, estando allí, el sujeto agarró una toalla y por segunda vez la intentó asfixiar.

“Solo le pedía que no me matara, le supliqué, gracias a eso, solo me dijo que me recostara en la cama sin hacer ruido, casi a las 6:00 de la mañana, tomé mi ropa y a mi perra, vi la llame de su auto, donde tenía mi celular y mi laptop, pero en ese momento al intentar cerrar la puerta del cuarto, se levantó, en ese momento yo corrí, estando en la calle, él me siguió y me arrebató mis pertenencias, solo alcancé agarrar a mi perrita”, comentó.

Señaló que en ese mismo instante acudió a la FGE de Quintana Roo con sede en Playa del Carmen a levantar la denuncia correspondientes y luego de varias horas, logró la orden de aprehensión, sin embargo, cuando acudieron los agentes ya no estaba, por lo que comenzaron con las búsqueda.

Hasta el momento, lo único que se sabe, es que el 2 de diciembre el presunto culpable se contactó de nuevo con Melissa y le dijo lo siguiente, “ojalá no haya rencores entre nosotros”, hoy día la agraviada pidió a colectivos feministas y a medios de comunicación difundir esta noticia para localizar a L. A. G. R. y pague por su actos, además de poner en evidencia a este posible feminicida.

