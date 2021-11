Por inseguridad menores no salieron a las calles a pedir "calaverita" en Cancún

Los índices de violencia e inseguridad que prevalecen en Cancún desató una serie de psicosis social entre las familias que habitan la ciudad, ya que en esta ocasión no fue causa de la cuarentena por virus Covid-19, sino por la preservación de la integridad debido a la inseguridad.

Las calles del municipio de Benito Juárez se mantuvieron en su estatus con una visibilidad casi nula de pequeños disfrazados, quienes en años anteriores recorrían las calles alegres y entusiastas por recibir un dulce o incluso una moneda como parte de la tradición de esta fechas.

Colonias y Regiones populares de Cancún, que en el último semestre han reportado altos índices de violencia y asesinatos, los padres de familia prefirieron que sus hijos no deambularan por las calles arriesgándose a que pudiera ocurrirles algún incidente.

Parece ser que al los pequeños no les importa salir a pedir dulces aunque solo puedan ir a las casas de sus vecinos

"El año pasado no salieron mis niños por los del Covid, y ahora no los voy a dejar salir porque hay mucha gente mala en las calles y no quiero que les pase nada", aseguró a La Verdad Noticias María Eugenia Chuc, vecina del fraccionamiento Donceles 28.