Por hacer vuelta en U, elemento de GN choca auto particular en Cancún

Dos coches, uno particular y otro de la Guardia Nacional, se vieron involucrados en un accidente vial en la ciudad de Cancún, donde presuntamente, el agente federal tuvo la culpa, al no tomar las debidas precauciones cuando intentó realizar una maniobra, no hubo lesionados, ni pérdidas humanas.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió pasadas las 9:00 horas de este viernes 3 de diciembre, cuando al número de emergencias 9-1-1, pidieron la intervención de las autoridades sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio a unos 200 metros después del puesto carretero, aproximadamente, ya que dos coches, uno de la GN se habían estrellado.

Identifican al elemento que chocó

En minutos, elementos de la Policía de Tránsito Municipal, así como colegas de los elementos accidentados, llegaron al sitio y comenzaron con las labores de investigación y peritaje, además de proceder a pedir una grúa, pues el vehículo oficial resultó con daños severos en la parte de enfrente y en la llanta delantera.

Se supo que el efectivo identificado como Luis Enrique V. R., de 23 años de edad, realizó una maniobra en U, cuando se encontraba circulando en la misma dirección que el otro auto afectado de la marca Volkswagen con placas UTP-721-H de Quintana Roo y lo colisionó de la parte trasera, provocando que ambos carros quedarán sobre la guarnición.

Ante esto, los uniformados de la Dirección de Tránsito Municipal se encargaron del deslinde de responsabilidades; en ese momento, los autos tuvieron que ser llevados a un costado del Bulevar para aligerar el tráfico, el cual duró más de una hora, mientras realizaban las diligencias correspondientes.

Es de mencionar que desde el primero de diciembre la Guardia Nacional ha tenido mayor presencia en Cancún, debido a que arribaron a este destino elementos del Batallón de Seguridad Turística, con más de 400 efectivos, el cual buscará disminuir los delitos en zonas de playa y zona hotelera.

