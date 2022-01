Por “flojos” cesan a funcionarios municipales en Chetumal.

La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, confirmó que en los primeros tres meses de gestión ya dio de baja a cuatro funcionarios municipales que no estuvieron a la altura de las expectativas.

Al mismo tiempo, anticipó que podría cesar a otros titulares de área, toda que en su administración no permitirán a servidores públicos que sean flojos o corruptos.

Detalló que las remociones se realizaron en la Coordinación de Transporte, la Coordinación de Alcaldías, la Dirección de Educación y en el Zoológico Payo Obispo.

Yensunni Martínez indicó que los despidos fueron consecuencia de que no cumplieron con las directrices marcadas al inicio de su gestión, al tiempo que resaltó que no tendrá cabida para servidores públicos flojos o corruptos.

Se les dijo a todos los directivos que se les daría un periodo de prueba y que si después no explotaban sus aptitudes, yo tomaría la decisión de darlos de baja, no precisamente tuvieron que haber hecho un acto de corrupción, sino que como se dice coloquialmente “no dieron el ancho”.

La Presidenta Municipal explicó que realizaron una auditoría sobre asistencias y la mayoría de los cesados fue porque precisamente no se estaban presentado a laborar.

No voy a tolerar este tipo de situaciones en la cual se le paga a un directivo y que no llegue a trabajar, hay quienes hasta se tomaron semanas de vacaciones y eso no se vale.