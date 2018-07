Por falta de funcionarios de casillas las Elecciones 2018 en Cozumel arrancaron tarde

Esta mañana muchas de las casillas de la isla de Cozumel, debieron entrar en función desde las 8 am, sin embargo, tuvieron un atraso lo que ocasionó la molestia de mucha gente hasta el punto de que decidieron abandonar la casilla y no ejercer su voto.

“La principal razón es porque los funcionarios que se habían contemplado no acudieron a cumplir con su labor, esto hace que haya un retraso, sin embargo, sí se lograron abrir todas las casillas instaladas. Ningún ciudadano había cancelado con anterioridad, simplemente no llegaron de último momento, incluso todos asistieron a las capacitaciones; realmente esto hizo que se atrasara todo un proceso electoral, no hay un valor cívico, de ser responsable por parte de los ciudadanos”, dijo Ulises Aguilar Estrella, presidente del consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en Cozumel.

Nunca antes en la historia de las votaciones de Cozumel se había tenido esta poca respuesta, siempre ocurrían pequeños casos aislados que hacían que algunas personas llegan tarde a trabajar a una casilla, pero nunca hasta el punto de no tener suficientes funcionarios de casillas para poder abrir una.

Con relación a por qué Cozumel únicamente tiene asignada una casilla especial a diferencia de otros municipios que tienen más, explicó: “esto lo determina el INE con base a un estudio de movilidad de gente, ellos definen esta parte, pero espero que con la experiencia que se tuvieron en estas elecciones ya se asignen más casillas especiales para las próximas”, comentó Ulises Aguilar Estrella