Por falta de agua potable canunenses recolectan agua de lluvia en cubetas

La falta del servicio de agua potable se presenta nuevamente en el municipio de Benito Juárez, pues esta vez son vecinos del fraccionamiento La Selva, quienes reportan que desde cerca de un mes no cuentan con el suministro del vital líquido.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Dicha situación se presenta en la Supermanzana 226, Manzana 17, Lote 13, donde además, los afectados han realizado el reporte en distintas ocasiones sin obtener respuesta alguna.

En la publicación, realizada en una página de denuncias ciudadanas en Facebook, los ciudadanos mencionaron también que las circunstancias los han obligado a tomar medidas extremas, ya que para sus necesidades básicas han recolectado agua de lluvia, con la que subsisten al no poder cubrir los gastos que representa utilizar otros medios como el agua purificada. Aunado a esto, las altas temperaturas les cobran fractura, pues no pueden tener el aseo personal deseado debido a la carencia que viven.

"En el fraccionamiento La Selva llevamos tanto tiempo sin agua que tenemos que agarrar de la lluvia para poder lavar trastes o ir al baño. Hace más de un mes que no nos toca el suministro y no nos dan respuesta. Con este calor y esta carencia estamos desesperados y necesitamos respuesta, esto no puede seguir pasando", explican en la publicación que además está acompañada de una fotografía que muestra cómo la gente opta por recolectar en cubetas el agua de lluvia que cae eventualmente.

Te puede interesar: Más de una semana sin agua potable en SM 66 de Cancún

Del mismo modo, aseguraron que la concesionaria de agua responsable del suministro, Aguakan, no ha atendido su reporte a lo largo del mes, sin importar incluso que todos los habitantes de la zona se encuentran al corriente con el pago de ese servicio, motivo por el cual, exigen solución a este problema que podría acarrear graves consecuencias a los cancunenses.