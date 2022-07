Por calor y fastidio, se quitan el cubrebocas en el camión de Cancún

El uso del cubrebocas sigue siendo una de las medidas más eficaces para hacer frente al aumento de contagios por Covid-19, aunque para algunas personas en Quintana Roo ya ha quedado en segundo plano.

Hace dos semanas, el gobernador Carlos Joaquín pidió que todos volvieran a usar el cubrebocas en espacios cerrados. Aunque la medida originalmente era para trabajadores del gobierno, se extendió para la población entera, debido a un aumento incontrolable de contagios: 9 mil 699 tan solo en junio.

Con más de tres mil casos activos y tres muertes registradas en la semana del 27 de junio al 3 de julio, Quintana Roo se mantiene entre los estados con mayor número de contagios de México.

No lo exigen

Algunos ciudadanos piensan que se han abandonado las medidas preventivas

Algunos ciudadanos entrevistados en el transporte público consideraron que el factor principal por el que ha ocurrido este aumento de casos es por el abandono de las medidas preventivas y porque los choferes dejaron de exigir el uso obligatorio del cubrebocas.

El usuario Manuel Reyes dijo que no usa el cubrebocas porque cree que no ayuda. Francisco, de 25 años, lo consideró un fastidio.

SÍ USAN CUBREBOCAS

Algunas personas han decidido usar el cubrebocas

“Precisamente ahorita me estaba dando cuenta en la combi que las personas suben y el conductor no les dice nada. Yo por lo menos sí lo uso, pero creo que a ellos nunca se les ha enfermado ningún familiar y es a lo mejor por eso que no lo quieren usar”.

Nayeli Chan, 37 años

“Hay gente que es negligente, a pesar de que todavía hay bastante contagios. La gente está muy confiada, se sube al transporte sin cubrebocas y vienen tosiendo.

Por otro lado, los operadores del transporte no obligan a los pasajeros a subir con el cubrebocas. En un inicio limitaban el número de pasajeros y ahora vienen hasta el tope”.

Jorge Martínez, 57 años

“Está mal que la gente se suba sin cubrebocas, no debemos de descuidarnos y más que aún sigue el proceso del covid. No debemos dejar de cuidarnos por nada, ni cuando usamos el transporte público. A veces los choferes no les dicen nada, pero pues es para protección de todos, ya que nos protegemos a nosotros y protegemos a las otras personas”.

Cecilia Sanabria, 53 años

“Yo digo que está mal, porque hay quienes tenemos familiares que son adultos mayores y que también necesitan cuidarse, esto todavía no se acaba y por lo mismo tenemos que ser más cuidadosos con nuestra protección”.

Otoniel Pocámo, 33 años

“Somos gente irresponsable, porque aunque el gobierno nos diga que estamos un poco mejor en los números de contagios, debemos ser más responsables y seguir usando cubrebocas, gel antibacterial y mantener la distancia”.

María Ochoa, 44 años

NO USAN CUBREBOCAS

Para algunos usuarios el cubrebocas no ayuda realmente

“Ya me cansé de tanto usar el cubrebocas, además no me fue mal cuando empezó la pandemia, no me dio ni gripa ni tos. Yo siento que no existe o quizás ya sea algo normal, porque la gripa, la tos y la temperatura ya existían”.

Lorena, 28 años

“El cubrebocas no ayuda realmente, el tamaño del virus es tal que esto no lo impide, necesitarías diez de estos para que el germen penetre en tu organismo; aparte uno ya esta vacunado y si te logra infectar tus defensas ya están protegidas y ya no va a ser tan fatal”.

Manuel Reyes, 56 años

“Pues como ahorita estamos andando en espacio abierto, no lo uso porque casi no hay gente, pero sío lo usamos cuando vamos a algún súper”.

Rita Uicab, 44 años

“Pues la verdad salí a las prisas y se me olvidó cargarlo, pero siento que sí es importante seguir usándolos porque sino a la hora de hablar, de saludar, pues la saliva va corriendo y la verdad si nos afecta”.

Andrea, 32 años

“Se supone que en otros lugares ya no lo permiten. Yo siento que igual que yo hay mucha gente que ya está aburrida, ya vamos para tres años con el cubrebocas y es un fastidio; luego hay gente que no se cepilla los dientes y yo siento que eso es como una enfermedad más para uno mismo. Si no te mata el covid, te vas a matar a ti mismo”.

Francisco, 25 años

“No me lo pongo porque hace mucho calor, por eso prefiero caminar a usar el transporte

público porque así camino al aire libre, pero sí es importante utilizarlo para protegernos y proteger a los demás”.

Margarita Sánchez, 66 años

¿QUÉ OPINAN LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO?

Algunos operadores considera que todavía no se acaba la pandemia

“Yo lo estoy viendo un poco inseguro porque la mera verdad todavía no se acaba la pandemia y muchos compañeros operadores han descuidado la higiene en cubrebocas y en gel. Yo cada que llego a la base desinfecto la camioneta, pero siempre porto mi cubrebocas porque no puedo exigir algo que yo no hago”.

Arsenio García Ramos, 52 años

“Cada vez que se suben sin cubrebocas hay muchas personas que van tosiendo, entonces yo les digo que se lo pongan. Sí me ponen caras, pero al final si no quieren los bajo”.

Esteban Sansores, 23 años

“Lo primero que te dicen cuando les pides que se pongan el cubrebocas es que elgobernador ya dijo que es opcional, pero no obedecen aunque uno esté detrás de ellos; a pesar de eso hacemos lo mejor que se puede, aunque estén gritando o nos recuerden el 10 de mayo, pero hacemos que se los pongan”.

Francisco, 42 años.

