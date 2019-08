Por ¡40 CENTAVOS! no exoneran a extesorero de Othón P. Blanco

Debido a que no cubrió el pago de 40 centavos de una multa, el extesorero de Othón P. Blanco, César Rey Euán Tun, no fue exonerado de los delitos de Peculado y Desempeño Irregular de la Función Pública.

Sin embargo, el juez si inició la restitución de los derechos políticos del exfuncionario del ayuntamiento capitalino durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Hay que destacar que contra César Euán fueron abiertas tres carpetas de investigación, pero que finalmente se acumularon en una sola para garantizar que se cumpla la sentencia.

Pero una de las carpetas de investigación no pudo darse por concluida debido a que el ex funcionario municipal no pagó una multa por 40 centavos por lo que el asunto no quedó totalmente concluido.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado Oral de Chetumal, el juez de Ejecución aceptó la conmutación de los otros dos procesos.

El 22 de diciembre de 2018, Euán Tun fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de Peculado y Desempeño Irregular de la Función Pública y vinculado a proceso por un monto de 48 millones 464 mil 681 pesos.

El 29 de junio pasado, el extesorero municipal se declaró culpable de los cargos imputados.

Durante audiencia celebrada en la Sala de Juicios Orales, el juez de Ejecución concedió el beneficio de la conmutación de la pena en dos de las tres carpetas de investigación iniciadas contra el exfuncionario municipal y ordenó la devolución de sus derechos políticos ciudadanos y conminó a la Unidad de Medidas Cautelares iniciar el procedimiento para la cancelación de los antecedentes penales.