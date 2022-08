Polonia quiere a Filip Roger Zalewski tras las rejas.

El polaco Filip Roger Zalewski visitó México por primera vez como turista en 2012. Luego estuvo yendo y viniendo varias veces. Al comenzar la pandemia de covid-19, estaba visitando a su familia en Estados Unidos y buscaba un lugar para vivir donde no hubiera tantas restricciones sanitarias.

“Me vino a la mente México. Investigué cómo obtener la residencia y la obtuve legalmente”, recuerda, en esta entrevista exclusiva. Filip salió de Polonia en 2017. En 2020, cuando consiguió la residencia mexicana permanente, se instaló en Playa del Carmen, pues dice que le gustó Quintana Roo.

En abril de 2022 realizó un viaje a Panamá y, actualmente, está detenido en un cuarto de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde dice vivir en tortura con luces fuertes y ruido, sin poder dormir ni alimentarse bien. Su inmunidad es baja, está constantemente enfermo y sucio, pues no puede bañarse ni cuidar su higiene bucal.

Dice que no tiene privacidad porque pasa las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la misma habitación con cientos de extranjeros que entran y salen porque tienen problemas para comprobar su estancia legal en el país. Él dice que prefiere pasar ese calvario que regresar a Polonia.

Única esperanza

Polonia quiere a Filip Roger Zalewski tras las rejas.

Filip Roger Zalewski es consultor financiero y hasta antes de todo esto tenía una empresa en Polonia. Ahora teme perder su libertad, su salud y su vida si lo envían de vuelta a su país de origen, donde se le acusa de delitos como lavado de dinero y crimen organizado. “No estoy huyendo de la justicia. Quiero justicia, pero la justicia no existe en Polonia. Así que se me tiene que hacer justicia en México. Esta es mi única esperanza”, dice.

Destruyeron su negocio y su vida

Polonia quiere a Filip Roger Zalewski tras las rejas.

Filip Roger Zalewski dice que el gobierno de Polonia destruyó su negocio de consultoría, Poland Zalewski Consulting, especializado en brindar asistencia a inversionistas extranjeros, tanto corporativos como individuales, que operen en Polonia.

Además, destruyeron la salud de su padre, persiguiéndolo para obligarlo a regresar. “El fiscal le dijo a mi padre que si vuelvo lo dejarán en paz”. A su abogado en Polonia no le dieron acceso al expediente para preparar la defensa, ni permitieron que el abogado participara en el interrogatorio de testigos y de sus empleados.

El gobierno le advirtió a su abogado que si sigue defendiéndolo será considerado parte del crimen organizado y terminará en la cárcel. El fiscal en Polonia ignoró su petición de volver y testificar para no ser puesto en prisión provisional.

“Esto muestra claramente que la intención es meterme en prisión provisional por años. La intención no es resolver el caso. Este caso ya está en curso desde hace años”.

Su familia también sufre de acoso. Por ejemplo, allanaron muchas veces la casa de su madre. “Ellos saben que yo no vivo allí, pero van a ella para acosarla y asustarla”. “¿Por qué es esto posible? Porque en Polonia el sistema de justicia es una ficción”, señala.

“¿Te imaginas que el procedimiento de amparo no existe en Polonia? Así que los fiscales pueden hacer lo que quieran”.

¿De qué delitos se le acusa en Polonia?

Polonia quiere a Filip Roger Zalewski tras las rejas.

El crimen organizado es uno de ellos. En Polonia puede tratarse de cualquier grupo de tres o más personas asociadas y no es lo mismo que la delincuencia organizada que se define en la legislación mexicana. En realidad, el grupo del crimen organizado del que el fiscal de Polonia afirma que Filip es parte es su negocio y su familia: él, su padre, sus empleados y algunas otras personas.

El lavado de dinero es el otro delito. Según Zalewski, esta es una buena excusa moderna para perseguir a cualquiera en Polonia, debido a que es un tema complicado y las leyes al respecto nadie las conoce bien, incluidos el fiscal, los policías, los jueces y la gente.

“No quiero correr. Quiero quedarme en México. Así que no hay ningún riesgo de que cuando Polonia solicite la extradición yo me haya ido a alguna parte. ¿Dónde puedo acudir con la ficha roja? Si piden la extradición estaré en México esperando. Quiero vivir una vida normal. Si quisiera escapar, no obtendría la residencia. Simplemente me escondería en algún lugar”, dice.

Según el empresario polaco, todo lo que está pasando en México lo empezó Polonia. Fue su gobierno el que emitió una ficha roja en lugar de solicitar oficialmente la extradición a México. Él afirma que Polonia sabía que vive en México desde 2020, pues voló a México en avión y todas las fuerzas del orden tienen acceso a las listas de pasajeros de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Lo que le espera en Polonia

Polonia quiere a Filip Roger Zalewski tras las rejas.

Según la explicación de Zalewski:

Prisión provisional durante años sin juicio.

Si no confiesa, fabricarán pruebas y lo condenarán de todos modos.

Tortura física y psicológica para obligarlo a admitir crímenes que no ha cometido.

Si el fiscal solicita la prisión provisional al juez, tiene un 97% de probabilidad de terminar tras las rejas.

No recibiría un juicio justo porque “los jueces tienen miedo de los fiscales y los políticos”.

Acusa persecución y testimonios fabricados

Polonia quiere a Filip Roger Zalewski tras las rejas.

El ciudadano polaco dice que lo único que tiene el gobierno de su país son los testimonios obtenidos ilegalmente de la siguiente manera:

Arrestaron a todos sus empleados.

Todos ellos declararon que era inocente en un primer interrogatorio.

Tras ello, el fiscal los metió a todos en prisión provisional por meses y en un caso hasta 2.5 años para “romperlos”.

Después de un tiempo recibieron una oferta del fiscal y la única forma de recuperar su libertad es declarar contra Filip.

Algunos de ellos lo hicieron después de meses de estar en la cárcel sin un juicio.

Pocas semanas después de que cada persona testificara en su contra, fueron liberados por el fiscal.

Uno de ellos, después de ser liberado, abrió un negocio de consultoría similar. “Entonces, cuando estaba haciendo mi trabajo era ilegal y cuando alguien más que es útil para el fiscal está haciendo lo mismo, está bien”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.