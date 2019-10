Policías municipales golpean a mujer; la detuvieron en Puerto Cancún

A través de las redes sociales, una mujer de Cancún denunció a la Policía municipal de Benito Juárez, quienes asegura la golpearon luego de ser detenida afuera de una conocida plaza en las inmediaciones de la Zona Hotelera.

De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos se registraron durante la tarde del pasado domingo cuando una chica fue detenida por elementos de la Policía municipal, luego de salir de la plaza conocida como Puerto Cancún.

La víctima refiere que tras haber comido, beber unos tragos y posteriormente haber ido al cine, recibió una noticia que la desconcertó y decidió volver a su casa. Al salir de la referida plaza, le hizo la parada a un taxista que no la pudo llevar y fue entonces cuando se sentó en las escaleras de la entrada y comenzó a llorar.

Más tarde, los guardias de seguridad de la plaza dieron aviso a las autoridades municipales, quienes llegaron minutos después y arrestaron a la joven sin nisiquiera explicarle los motivos de por qué se la llevaban, aseguró la víctima en sus redes sociales.

"El día de ayer domingo 13 de octubre fui a puerto Cancún, comi ahí y después fui al cine, sí tomé, estaba acompañada de otras personas, y estabamos todos bien. En medio de la función salí pues, tuve una noticia fuerte, me sentí mal y quise irme a casa, no quise molestar a mis conocidos, así que solo salí a buscar un taxi", escribió en su facebook.



"Estando afuera un taxista de sitio iba a darme el servicio y después me dijo que ya no. Yo estaba ya sensible entre la notícia, y la negación o rechazo del taxista, me senté a llorar en el pasto afuera de la plaza, esperando a un amigo que ya iba en camino por mi. Pues a él le mandé un audio diciéndole que iba a casa en el número de taxi tal", añade.

"Mientras lo esperaba llegó una patrulla, sin decir nada me esposaron y me subieron a la caja tirada en el piso, una mujer policía me golpeó todo el camino, nunca me dijeron a dónde me llevaban o por qué. Grite "auxilio" varias veces, y ella me golpeaba y ofendia más. Nunca pude ver a dónde me llevaban por que nunca me dejaron pararme, mi amigo paso a un lado de nosotros y no me vio por esto", continuó.

Tras más de 20 horas de permanecer en los separos, la muchacha fue liberada gracias a que uno de sus amigos pudo pagar la fianza y la localizó después de un largo tiempo.

Cabe mencionar que durante la denuncia pública, la mujer aseguró que no era la única que sufrió estos atropellos pues en el sitio donde la encerraron también había más personas.

Hasta el momento, ninguna autoridad competente ha realizado declaraciones al respecto, por lo que la mujer manifestó interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo.