Policías de Cancún agredieron sexualmente a mujeres detenidas (VIDEO) | Cuartoscuro

Mujeres que fueron detenidas durante la manifestación del pasado lunes 9 de noviembre, denunciaron ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) agresiones sexuales por parte de los policías de Cancún.

De acuerdo con María Elena, de 27 años de edad, los elementos al mando de Alberto Capella Ibarra, separado del cargo ayer por la noche, tocaron sus glúteos y llevaron sus dedos hasta su vagina, al tiempo que la golpeaban en las costillas.

Policías de Cancún agreden a mujeres

"Me empezaron a pegar en las costillas, me sacaron el aire. Medio podía caminar. Un policía me agarró del glúteo con su manaza, sus dedos llegaron hasta mi vagina, así me quiso levantar. Me hice bolita y casi a rastras me metieron”, contó la joven al portal Animal Político.

Las mujeres feministas fueron golpeadas brutalmente por los policías.

En una entrevista con el medio de comunicación, la muchacha que labora en una universidad privada de la ciudad, contó cómo fue su encuentro con uno de los policías de Cancún, el cual iba disparando recto y no al aire, tal como aseguraron varios medios de comunicación.

“Yo no sabía ni qué hacer", señaló la muchacha y añadió que "cuando iba corriendo por la parte de atrás del ayuntamiento (Benito Juárez), salieron más policías. Casi choco con uno. Él no iba tirando al aire o al suelo, como yo creí que estaban haciendo. Estaba tirando en recto”, detalló.

“Ahí fue que decidí tirarme al piso. Estaba junto a una de las últimas jardineras que hay en la parte de atrás del Ayuntamiento. Vi a otras chicas ahí. Éramos cinco. Llegó un grupo de cinco o seis policías, altos, robustos y nos empezaron a golpear", continúa.

"A una mujer le dieron con un palo en la cabeza. Ella gritaba: soy periodista, soy periodista, no hice nada, estoy trabajando. A otra le dieron en la espalda. Nos decían que si queríamos desmadre, lo íbamos a tener”, puntualizó.

Destituyen a mandos policiacos tras protesta

Ayer martes, el gobernador del estado Carlos Joaquín González anunció que aceptaba la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella Ibarra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Horas antes, Mara Lezama destituyó a Eduardo Santamaría, encargado de despacho de la dependencia municipal.

Te puede interesar: VIDEO: Cancún está de luto, al velorio de Alexis asistió ciudadanía

No obstante, las feministas pidieron a las autoridades, en especial al Congreso, que abran una investigación en contra del también ex secretario de Seguridad de Morelos, por los delitos en los que su policía estuvo involucrada.