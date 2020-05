Policía de Laura Beristain libera a pedófilo en Playa del Carmen

Policía de Laura Beristain libera a pedófilo en Playa del Carnen.

El grupo "Siempre Unidas" publicó en la red social Facebook el caso de una madre de familia que sorprendió al acosador de su hija menor de edad, en el Chedraui de Las Américas de Playa del Carmen pero al pedir ayuda a los vigilantes y a la policía de Laura Beristain simularon una detención del pedófilo al que dejaron libre "porque no están realizando detenciones en este momento".

A continuación la denuncia de los hechos que habrían ocurrido el 2 de mayo pasado: Imagínate que es sábado por la tarde y sales al supermercado Chedraui Plaza Américas hacer las compras con tu esposo y tu hija de 14 años. Como lo dicta el protocolo, se limita el acceso y entran solo tu esposo hacer las compras del hogar mientras tu hija entra a buscar un chip para su teléfono nuevo.

En la misiva explica que un hombre adulto se acercó a su hija para 'pedirle que le ayude a activar la cámara de su teléfono', su hija le ayuda y continúa haciendo su compra, mientras el hombre insiste en atraer su atención preguntándole si tiene trabajo, cuál es su teléfono y continúa tomándole fotografías (discretamente, según él).

Tu hija, -continúa- en un intento de pedir auxilio, cambia de lugar y pide ayuda al empleado del mostrador; el hombre se posiciona detrás de ella para seguir tomándole fotos. Tu hija se asusta, busca la salida, logrando llegar al auto, te platica lo sucedido y tú -haciendo un máximo esfuerzo por no ir a romperle la cara a aquél acosador- llamas a la policía y pides a la persona de la entrada que te deje pasar a encarar al sujeto e impedir que escape.

Señala: La persona de seguridad te dice que no puedes pasar, minimiza la situación y pide que te calmes porque 'estás asustando a la gente'. '¿A alguien de ustedes le molesta que yo esté aquí gritando que me dejen entrar para detener al tipo que está tomándole fotografías a mi hija?', nadie responde. El personal de seguridad te rodea y comienza a grabarte, ¡como si tú fueras el delincuente! Entras a Chedraui, encaras al sujeto, le arrebatas el celular, al revisar encuentras no una, sino un buen puño de fotografías de tu hija ¡de catorce años! desde distintos ángulos.

El hombre se escuda diciendo que 'la cámara se activa sola', que 'no fue su intención', que 'todo es un gran malentendido'. Tu instinto, tu experiencia y la evidencia te dicen que miente, y que probablemente tenga más material pedófilo en su celular.

Indiferencia de policía de Laura Beristain

La misiva continúa: Aparece tu esposo. De inmediato entiende la situación y espera la llegada de la policía. Llega la patrulla y les aseguran que lo detendrán por 36 horas, pero que no pueden hacer más, que es todo lo que les permite la ley, que en este municipio, en este país, la justicia sólo alcanza para encerrar a un hombre con actitudes pederastas por treinta y seis horas.

Después averiguamos y ni siquiera lo detuvieron, ya que por la contingencia NO están deteniendo a nadie. A nosotras y a la familia que nos hizo la denuncia, nos parece injusto, que estos tipos se anden paseando como si nada, acosando a niñas, así que les compartimos la foto del sujeto para que tengan cuidado y no crean que los años quitan lo acosador, al contrario lo acentúan.

Hacemos un llamado a la cadena de supermercados Chedraui (en Playa del Carmen) para que activen los protocolos de atención de violencia contra las mujeres y niñas que se viven dentro de su establecimiento. Minimizar la violencia ES SER CÓMPLICES DE ELLA. Que sea la última vez que le piden a una madre que busca justicia que se 'calme'. Entiendan: NO NOS VAMOS A CALMAR. Si tocan a una, respondemos TODAS ‼️‼️‼️ concluye la madre de la víctima.

