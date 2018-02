Policía Estatal detuvo a dos individuos con presunta droga.

Elementos de la Fuerza Zona Norte de la Policía Estatal detuvieron a dos personas, que llevan por nombres los coincidentes con las letras J. R. C. C. y C. C. S., implicados en un delito contra la salud al encontrarlas en posesión de una sustancia similar a la marihuana.

La detención, resultado de los operativos permanentes instruidos por el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, se efectuó luego de que en patrullaje de prevención en la C.R.P. 12173, en la Región 95, calle 111 con calle 20, los elementos visualizaron a dos sujetos del sexo masculino mismos que al notar la presencia policial, tomaron una actitud evasiva y empezaron a correr.

Hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

En cumplimiento a las funciones de prevención, se inició la intervención policial y mediante el altoparlante, se les indicó detenerse para momentos después realizarles una inspección en la que se les encontró en posesión de tres bolsitas transparentes tipo Ziploc, con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, así como un paquetito de cartón, color verde, marca “Cikar”, contendiendo papelillos de arroz, comúnmente utilizados para liar cigarros.

Ante lo anterior, los agentes de la Policía Estatal realizaron el procesamiento de indicios mediante el registro de Cadena de Custodia correspondiente, al tiempo de informar a ambos hombres de su formal detención por encontralos en flagrancia de un delito contra la salud, así como de los derechos que los asisten y se inició el procedimiento para su puesta a disposición ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, en Benito Juárez.