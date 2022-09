Policía Cibernética alerta por robo de WhatsApp

Era de madrugada y al locutor Chucho Robles casi le da un infarto al descubrir que su cuenta de WhatsApp estaba siendo robada. "Tu WhatsApp se encuentra en otro dispositivo", fue el mensaje que recibió.

"Buenos días amigos. Todo el día de ayer y en la madrugada de hoy intentaron hackear mi WhatsApp, si les llega un mensaje pidiéndoles dinero por transferencia, ¡No hagan caso por favor!, Cuídense", escribió en sus redes sociales.

Contó que gracias a que aquella madrugada activó la verificación en dos pasos logró recuperar su cuenta en ese instante y evitó ser víctima de robo cibernético o fraude.

Primero le llegó el mensaje y sospechó. “Algo anda mal” pensó. Inmediatamente se fue a la sección de seguridad y activó la verificación en dos pasos, pero eso no lo libró de llamadas extrañas.

Desde entonces ha recibido varias llamadas telefónicas de números reportados como extorsión, incluso de otros países. Chucho Robles dijo que tal vez es parte de la estrategia de los ciberdelincuentes.

“Después de cada llamada se registra un intento de cambio de dispositivo”, dijo.

Me ‘hackearon’

Yesi, otra comunicadora de Cancún, fue víctima de los hackers. Lograron acceder a su cuenta, se hicieron pasar por ella y le escribieron a la gran mayoría de sus contactos, a todos con la misma petición: dinero a través de una transferencia.

"Me hackearon mi número con terminación 37 y están pidiendo dinero, no vayan a caer, cualquier cosa estoy disponible en un nuevo número", comentó a través de las redes sociales.

Desde el número de Yesi accedieron a grupos de comunicadores y contactos importantes de medios de comunicación. Muchas personas comentaron que, en efecto, habían estado pidiendo dinero a su nombre.

Chucho Robles vuelve a la historia. A él, le pidieron dinero por transferencia desde la cuenta de Yesi, pero no cayó en la trampa y no envió el dinero. Esto pasó justamente momentos antes de que intentaran robarle su cuenta.

"Me pidieron dinero porque decían ser Yesi y entonces yo le dije que sí, que me dijera cuánto y cuándo me lo devolvía, pero se me hizo raro en la forma de escribir y le marqué y no me contestó y es entonces le dije que me envíe un audio, el cual no llegó", recordó.

La Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo informó que hay actualmente 17 denuncias, aunque se estima que el número sea mayor, pero no han sido denunciadas. Incluso hay personas que ya sufrieron fraude, extorsión u otro delito cibernético.

UN DELITO COMÚN DE NOCHE Y MADRUGADA

La usurpación de identidad siguen siendo una práctica común de los ciberdelincuentes

El comandante Nabil Armando Magaña Vázquez, encargado de la Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo, confirmó que, a pesar de la disminución en los casos, los delitos de usurpación de identidad siguen siendo una práctica común de los ciberdelincuentes.

“Esto sucede mucho durante la noche y madrugada, cuando el usuario está descansando, para que el usuario no note que le están intentando robar la cuenta”.

Explicó que el ciberdelincuente hace varios intentos, primero manda un mensaje con código de activación al celular de la víctima, al ver que no le hacen caso, después de varios intentos, sigue con la segunda técnica e ingresa al buzón de voz y activa un segundo código, después comienza a llamar.

“Los mensajes de texto son el primer indicador de que están intentando robar nuestra cuenta. Después lo que hacen estos ladrones es mandar ese código de activación a través de buzón de voz”.

Los ciberdelincuentes ingresan al buzón y roban ese código de activación para poder instalar la cuenta en otro dispositivo. Una vez ya robada la cuenta lo que hacen es verificar todos los chats abiertos y roban toda la información del usuario.

“Aquí pueden haber varios delitos, como la extorsión o el pedir dinero, usurpando su identidad. Estos casos aumentaron más en el mes de febrero, por una vulnerabilidad que había en la aplicación”, expresó.

Añadió que este tipo de ciberdelitos ha disminuido enormemente, pero no han desaparecido, y en los últimos días se ha observado un ligero aumento. “Es muy importante la cultura de la ciberseguridad en nuestros dispositivos”, dijo.

MÁS VALE PREVENIR

Instala un antivirus en tu dispositivo móvil

Configura la verificación de dos pasos

Configura la privacidad, quién sí y quién no puede ver tu contenido

Agrega sólo a personas que conoces y responde sólo a números conocidos

Verifica por otro medio si la cuenta que te manda solicitud o mensaje es real

DÓNDE PEDIR AYUDA

Lo más rápido es llamar al 911 o al 089, desde donde atenderán tu caso y te canalizarán con la Policía Cibernética.

CÓMO ACTIVAR LA VERIFICACIÓN DE DOS PASOS

Aplica para tus cuentas en Facebook, Instagram y Whatsapp

Ve a Ajustes

Elige Configuración

Elige Cuenta

Aparecerá Verificación en dos pasos

Actívala

A ELLOS YA LES PASÓ

Son políticos renombrados a los que les robaron sus cuentas de Whatsapp

Luis Alegre - ex diputado federal

Mara Lezama - gobernadora electa de Quintana Roo

Juanita Alonzo - presidenta municipal de Cozumel

Pedro Enrique Pérez Díaz - ex diputada de Quintana Roo

Reyna Durán Ovando - ex diputada de Quintana Roo

Rutilio Escandón - gobernador de Chiapas

Francisco García Cabeza de Vaca - gobernador de Tamaulipas

Mario Delgado - dirigente nacional de Morena

Evelyn Salgado Pineda - gobernadora de Guerrero

Rubén Rocha Moya - gobernador de Sinaloa

Olga Sánchez Cordero - senadora del Congreso de la Unión

Ricardo Monreal - senador del Congreso de la Unión

Adrián Rubalcava Suárez - alcalde de Cuajimalpa

Alfonso Durazo - gobernador de Sonora

Eric Cisneros Burgos - secretario de gobierno de Veracruz

Cuauhtémoc Blanco Bravo - gobernador de Morelos

José Rosas Aispuro - gobernador de Durango

Rosa Hernandez Espejo - diputada del Congreso de la Unión

