¡Polémicas obras de cartón! un legado de la pasada administración

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Polémicas obras de cartón! un legado de la pasada administración. Al menos 5 de las obras importantes de la administración estatal pasada se encuentran con serios problemas estructurales, sobrecostos o simplemente no son localizables, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) y la Secretaría de la Gestión Pública. Todo a partir de irregularidades desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), donde las cuentas no cuadran por más de mil 500 millones de pesos, debido a obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp de la que no se encuentra evidencia de que haya prestado el servicio, sentenciaron dictámenes de la Secoes y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Quizá la obra más reconocida del fracaso de la administración estatal pasada fue el Auditorio del Bienestar, que actualmente ya se confirmó que tuvo un sobrecosto y que no realizó los estudios de mecánica de suelo correspondientes. El inmueble, que tuvo un costo de 244 millones de pesos, no cuenta con licencias en materia ambiental, de construcción y anuencias de Protección Civil estatal ni municipal, según ha informado la Secoes. Actualmente se evalúa utilizar este edificio como la sede del C-5, aunque la administración actual ha señalado que se necesitaría una inversión de 70 millones de pesos para hacer funcional la obra. Otra de las megaobras que ha presentado fallas es el Hospital General de Cancún ‘Jesús Kumate Rodríguez’, que costó casi mil millones de pesos, y varios meses de retraso. [caption id="attachment_826541" align="alignnone" width="636"] El nuevo Hospital General de Cancún tiene desperfectos.[/caption] Actualmente se han destinado al menos ocho millones de pesos en la reparación de vicios ocultos y desperfectos que aparecieron aún antes de la entrega oficial y que han generado que se realicen investigaciones, que continúan en curso.

“Hubo obras que prácticamente no estaban concluidas y que nos ha costado muchísimo trabajo que concluyan, porque fueron obras que dejaron pagadas al 100%”, expresó en julio pasado Jorge Portilla Manica, titular de Sintra.

El caso más evidente quizá sea la Unidad Deportiva Chactemal, que contendría campos de futbol soccer, americano, basquetbol, béisbol, pista de atletismo, futbol siete, gimnasio al aire libre y domo triple, sin embargo el trabajo nunca fue entregado, y presentó numerosos retrasos, aún después de más de tres años de trabajo. A esto se suman más de 100 kilómetros de caminos rurales, realizados en zonas indígenas, y de las que no se tiene constancia de los lugares donde se realizaron las supuestas obras [caption id="attachment_826543" align="alignnone" width="614"]Hay caminos rurales que no aparecen, pero sí están pagados.[/caption]