Polaco tiene 90 días ‘preso’ en el Aeropuerto de Cancún

Más que un caso real, la historia de Filip Roger Zalewski parece salir de una película, ya que el caso tan insólito del empresario de origen polaco acaparó la atención del Instituto Nacional de Migración (INM) a tal grado que emitió un comunicado oficial para explicar la situación y contexto de la privación de su libertad.

Ayer domingo, el INM dio a conocer que Filip es un empresario proveniente de Polonia que quiso ingresar a México, pero contaba con una alerta migratoria de su país de origen.

Según las autoridades de la nación europea, el empresario es presunto responsable de delincuencia organizada y lavado de dinero, motivo por el cual su presencia es requerida en aquel país; sin embargo, como cuenta con residencia permanente en México (N.12258333), Zalewski promovió dos amparos para no ser deportado.



La salida de Polonia

El ciudadano polaco Filip Roger Zalewski interpuso dos amparos para evitar su deportación.

Filip Roger Zalewski salió de Polonia en 2017; en 2020, cuando consiguió su residencia mexicana permanente, se instaló en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, para continuar con sus actividades.

En abril de 2022 realizó un viaje a Panamá y, ahora, vive en un cuarto de la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde su dieta está sustentada en hot dogs y bollos con jamón y queso que le da una línea aérea; sin embargo, el INM reporta más irregularidades en el contexto de la detención.

“El resultado fue que Filip Roger Zalewski mantiene una alerta roja activa desde el 27 de agosto de 2021 emitida para su búsqueda y detención por Interpol Polonia, donde lo requieren las autoridades para ser enjuiciado por los probables delitos de delincuencia y lavado de dinero”.

A partir de esta detención, el titular de Poland Zalewski Consulting tiene prohibido ingresar a territorio mexicano. Aunado a esto, las autoridades de Panamá refirieron que, además de negarle el paso a su país por la alerta, al momento de ingresar, se le encontró entre sus pertenencias un dispositivo para clonar tarjetas y 9 mil dólares en efectivo (180 mil pesos mexicanos aproximadamente).

Interpone amparos

Con su llegada al Aeropuerto de Cancún, después de determinar su inadmisión, la persona originaria de Polonia fue conducida por las autoridades migratorias al área de espera para ser retornado a su país; sin embargo, interpuso dos juicios de amparo: 403/2022 y 784/2022-C, emitidos por los juzgados Cuarto de Distrito y Noveno de Distrito, respectivamente, que evitan la deportación y/o expulsión de Filip Roger Zalewski.

Ante los recursos legales que mandan que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran hasta el momento, el INM está imposibilitado en trasladar al empresario a algún otro sitio, hasta que los juzgadores no resuelvan, en definitiva. De tal modo que la dependencia de la Segob ha dado cumplimiento a lo ordenado por los jueces, respecto a la entrega de alimentos, atención médica, acceso a comunicación y aseo personal, entre otros.

Finalmente, cabe destacar que las autoridades mexicanas no han publicado nada en específico sobre el caso armado contra Filip Roger Zalewski en Polonia, por lo que se desconoce cómo se procederá en México para retener o para deportar al empresario. Además, la situación tan particular del polaco ha dejado ver un vacío legal que no favorece a las personas en esta situación, pues las instalaciones en la terminal aérea no están diseñadas para este tipo de situaciones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram