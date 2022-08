Polaco retenido en Cancún decidido a resistir antes que regresar a Polonia

Filip Roger Zalewski, el polaco detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún desde hace casi cuatro meses, mantiene una alerta roja activa desde el 27 de agosto de 2021 emitida para su búsqueda y detención por Interpol Polonia.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación informó el pasado 7 de agosto que el empresario polaco es requerido por autoridades de su país por los probables delitos de “delincuencia organizada” y “lavado de dinero”.

Zalewski venía procedente de Panamá y llegó a la Terminal II del Aeropuerto de Cancún, el pasado 22 de abril. En Benito Juárez, después de determinar su inadmisión, el polaco fue conducido por el INM al área de espera para ser retornado a su país, sin embargo, ha interpuesto dos juicios de amparo con número 403/2022 y 784/2022-C, emitidos por los juzgados Cuarto de Distrito y Noveno de Distrito, respectivamente, que evitan su deportación y/o expulsión.

Sobre la audiencia que debió tener lugar el pasado viernes 12 de agosto a las 9:50 horas en los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Cancún, Filip dice que únicamente le informaron había sido cambiada al 20 de septiembre. Lo que significa otras cinco semanas más de espera y no sabe por qué.

A más de tres meses desde su detención, el aislamiento ha afectado gravemente la salud del polaco. Presenta hipertensión, problemas dentales por falta de aseo, una infección en la vejiga, no puede dormir y atraviesa una crisis mental y psicológica.

Sin embargo, Zalewski ha sostenido en todo momento su inocencia y ha dicho que no lo van a doblegar, pues prefiere aguantar el infierno que está viviendo en México a lo que le espera si lo deportan a Polonia.

“Soy un ser humano y no debería ser torturado con privación del sueño, luces fuertes y ruidos insoportables las 24 horas del día. Mis derechos humanos no deberían ser violados. Debería poder defenderme sin limitaciones y no ser retenido como un perro en el aeropuerto donde no existen condiciones de vida. No quiero huir a ninguna parte. Quiero quedarme en México. Me defenderé hasta el final”, advirtió.

Detalles importantes sobre Filip

De acuerdo con Bodgan Zalewski, padre del polaco detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, los hechos más importantes sobre el caso de su hijo son detalles, pero son importantes, pues la mayoría de las publicaciones que se han hecho sobre su caso no toman estos detalles en serio.

1.- Zalewski padre dice que no es una extradición lo que está pasando. La mayoría de los medios dicen que se trata de una extradición. Filip quiere que se inicie un procedimiento de extradición real en lugar de rechazo/deportación porque entonces Polonia tiene que mostrar pruebas y pueda defenderse.

2.- Según el padre del polaco, el Instituto Nacional de Migración (INM) no tenía derecho a negar la entrada a México su hijo porque: a) Es residente permanente b) No está condenado.

Dice que únicamente pueden usar el artículo 43 de la Ley de Migración en su contra, que dice claramente que solo en caso de antecedentes penales pueden negar la entrada. Pero también bajo condiciones que esos antecedentes pongan en peligro la seguridad nacional.

Señala que es sorprendente que en 2 años no haya puesto en peligro la seguridad nacional. El 19 de abril no puso en peligro a México. Pero el 22 de abril es detenido. “¿Por qué?”, pregunta.

Agrega que no importa la ficha roja porque no tiene fuerza legal en México. “No importa esto que llaman alerta migratoria porque es algo ilegal que usan”.

3.- Menciona que el Artículo 43 fue reformado hace algún tiempo. Anteriormente le otorgaba al INM el derecho de negar la entrada a alguien que es “sujeto de proceso penal”, pero ahora solo en caso de que sea una persona condenada. Entonces esto muestra claramente la intención de la legislación mexicana; que en el caso de Filip no se le debió negar la entrada.

4.- Señala que lo mismo que confiaron en los panameños sobre el dispositivo de clonación de tarjetas es como confían en Polonia sobre todo lo demás. “¿Debería realmente funcionar de esta manera que tienen que confiar en otros países? Especialmente aquellos que son autoritarios como Polonia”, cuestiona. Los panameños hablan el mismo idioma y se burlaron de todos modos con estas acusaciones de clonación de tarjetas.

5.- Sobre el contenido de la ficha roja de la Interpol:

a) Filip nunca estuvo en Sudáfrica, nunca en América del Sur, nunca en Moldavia. En América estuvo solo en Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Brasil y Panamá. Anexando todas las páginas de su pasaporte actual y el previo a ese, pidiendo no publicarlo.

b) Filip no es drogadicto. En su equipaje hay:

• Una gramera de cocina.

• Una báscula electrónica de peso corporal.

• Un montón de gelatina cero calorías.

Alega que, por más de 3 meses de encierro, si fuera drogadicto, mataría a alguien o se suicidaría sin drogas.

“Esta es la Polonia autoritaria que hace historias sobre Filip porque saben que su única oportunidad es engañar a inmigración. En el procedimiento de extradición no tienen ninguna posibilidad. Es por eso que todo esto está sucediendo”, Bodgan Zalewski, padre del polaco.

Filip Zalewski salió de Polonia en 2017 y, tres años después, en 2020, consiguió la residencia mexicana permanente y se instaló en Playa del Carmen, Quintana Roo, para continuar con sus actividades empresariales.

El ciudadano polaco aseguró que no piensa huir y quiere vivir en México, agregando que si fuera un fugitivo no se hubiera molestado en tramitar la estancia legal en el país.

“Esta es la Polonia autoritaria que hace historias sobre Filip porque saben que su única oportunidad es engañar a inmigración. En el procedimiento de extradición no tienen ninguna posibilidad. Es por eso que todo esto está sucediendo”.

Bodgan Zalewski, padre del polaco.

El polaco retenido en México sostiene a una mascota en sus brazos.

