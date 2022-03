Poco probable ampliar la Jugocopo a tres años: Edgar Gasca Arceo

El diputado de Morena descartó que se trate de una despedida de la Décimo Sexta Legislatura para obsequiar una figura similar a la extinta Gran Comisión o, para beneficiar a los nuevos diputados, entre los que podría estar la Senadora con licencia, Marybel Villegas Canché como número uno en la lista de plurinominales.

“Me da mucho gusto que mucha gente está segura de que Morena tendrá la mayoría en la próxima Legislatura. Nosotros seguiremos trabajando en el proyecto que encabeza Mara Lezama, pero no somos adivinos, no sabemos si la senadora con licencia vaya a participar, ni conocemos la lista plurinominal. Nosotros analizamos la propuesta que pueda traer mayores beneficios al personal del Poder Legislativo, no a un personaje, o aun partido político”, sostuvo.