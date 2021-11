Poco a poco se desgaja Cancún

El progreso de una ciudad se ve en sus habitantes e infraestructura urbana que se desarrolla en ella, sin embargo Cancún se está separando de esta premisa.

Durante algunos años la expansión demográfica del municipio de Benito Juárez ha ido creciendo de manera acelerada, siendo para el conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2020 contaba con un total de 911 mil 503 habitantes, lo cual permite visualizar un mayor número de necesidades poblacionales en todos los sectores.

Ante estas necesidades, no es necesario hacer muchas observaciones necesarias, ya que las fallas las tenemos a simple vista. Ya que sus habitantes después de padecer la falta de servicios, se convierten en víctimas de la deficiencia de éstos.

La señalética de tránsito que no ha sido reparada como el caso de los semáforos, trae consigo accidentes vehiculares e incluso genera caos vial en los cruces de avenidas

La ciudad de Cancún con las recientes lluvias, sufrió aún más daños en sus diferentes calles, avenidas y bulevares, lo cual trajo como consecuencia afectaciones a los vehículos que circulan por esa vías de comunicación.

Las manifestaciones de enojo por parte de la población no se hicieron esperar, ya que en diversos grupos de Facebook y en cuentas de Twitter, etiquetado la cuenta del Ayuntamiento de Benito Juárez, piden sea resuelto el daño que los baches hicieron con las llantas de los automóviles.

Agentes de tránsito, axulian desde poco más de un mes en algunos semáforos inservibles de Cancún, sin embargo no son suficientes para todos los cruces donde hay semáforos descompuestos

Por otro lado, el tema de los semáforos que dejaron de funcionar porque su tecnología no dio para más, existen cruces en avenidas en donde se han suscitado accidentes automovilísticos, ya que no cuentan con su funcionamiento y algunos que sirven, no funcionan en su totalidad.

Transportistas particulares y del servicio público, motociclistas son los afectados por la deficiencia de estos servicios de tránsito en la ciudad de Cancún.

Fraccionamientos y supermanzanas de Cancún también han tenido el olvido, aseguran algunos de los pobladores, ya que en las noches, en Galaxias Itzáles de la Supermanzana 529, vecinos son quienes tienen la queja de no contar con las luminarias funcionales en la zona.

Otros sitios que también presentan deficiencias en la iluminación pública, son Villas Otoch Paraíso, La Selva, Haciendas del Caribe, entre otras más que han sido reportadas a las autoridades municipales encargadas del alumbrado público.

Pobladores en su mayoría mujeres, temen por su integridad física al transitar caminando por estas zonas que no cuentan con alumbrado público funcional.

La inseguridad es un tema que los pobladores de Cancún perciben en todo momento

Aunado a este tipo de deficiencias en la infraestructura urbana de la ciudad, la inseguridad se ha vuelto un tema muy importante para cada uno de los habitantes ya que ésta se ha ido a la alza de acuerdo a la percepción social y las cifras que vemos todos los días.

Asaltos en vialidades altamente transitadas, asesinatos, secuestros y violaciones son el pan de cada día, sin embargo la ciudadanía tampoco tiene confianza en las autoridades, ya que las víctimas prefieren no acudir a realizar su formal denuncia, ya que consideran que es pérdida de tiempo y mucha corrupción.

Cancún, en los últimos años el comportamiento de violencia ha ido creciendo de manera drástica, que incluso se está en espera de la militarización de la ciudad con la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN).

